Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99495
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Badlands, Adam Raised A Cain, Something In The Night, Candy's Room, Racing In The Street, The Promised Land, Factory, Streets Of Fire, Prove It All Night, Darkness On The Edge Of Town
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Badlands
|4:01
|A2
|Adam Raised A Cain
|4:32
|A3
|Something In The Night
|5:12
|A4
|Candy's Room
|2:45
|A5
|Racing In The Street
|6:52
|B1
|The Promised Land
|4:24
|B2
|Factory
|2:17
|B3
|Streets Of Fire
|4:03
|B4
|Prove It All Night
|3:57
|B5
|Darkness On The Edge Of Town
|4:28
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Badlands, Adam Raised A Cain, Something In The Night, Candy's Room, Racing In The Street, The Promised Land, Factory, Streets Of Fire, Prove It All Night, Darkness On The Edge Of Town
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Badlands
|4:01
|A2
|Adam Raised A Cain
|4:32
|A3
|Something In The Night
|5:12
|A4
|Candy's Room
|2:45
|A5
|Racing In The Street
|6:52
|B1
|The Promised Land
|4:24
|B2
|Factory
|2:17
|B3
|Streets Of Fire
|4:03
|B4
|Prove It All Night
|3:57
|B5
|Darkness On The Edge Of Town
|4:28
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Теги товара: Поп-музыка
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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