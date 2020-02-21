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Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка

Track List

A1Lonesome Day
A2Into The Fire
A3Waitin' On A Sunny Day
A4Nothing Man
B1Countin' On A Miracle
B2Empty Sky
B3Worlds Apart
B4Let Be Friends (Skin To Skin)
C1Further On (Up The Road)
C2The Fuse
C3Mary's Place
D1You're Missing
D2The Rising
D3Paradise
D4My City Of Ruins



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lonesome Day
A2Into The Fire
A3Waitin' On A Sunny Day
A4Nothing Man
B1Countin' On A Miracle
B2Empty Sky
B3Worlds Apart
B4Let Be Friends (Skin To Skin)
C1Further On (Up The Road)
C2The Fuse
C3Mary's Place
D1You're Missing
D2The Rising
D3Paradise
D4My City Of Ruins


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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