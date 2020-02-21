Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 388164
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lonesome Day
|A2
|Into The Fire
|A3
|Waitin' On A Sunny Day
|A4
|Nothing Man
|B1
|Countin' On A Miracle
|B2
|Empty Sky
|B3
|Worlds Apart
|B4
|Let Be Friends (Skin To Skin)
|C1
|Further On (Up The Road)
|C2
|The Fuse
|C3
|Mary's Place
|D1
|You're Missing
|D2
|The Rising
|D3
|Paradise
|D4
|My City Of Ruins
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
THE RISING
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lonesome Day
|A2
|Into The Fire
|A3
|Waitin' On A Sunny Day
|A4
|Nothing Man
|B1
|Countin' On A Miracle
|B2
|Empty Sky
|B3
|Worlds Apart
|B4
|Let Be Friends (Skin To Skin)
|C1
|Further On (Up The Road)
|C2
|The Fuse
|C3
|Mary's Place
|D1
|You're Missing
|D2
|The Rising
|D3
|Paradise
|D4
|My City Of Ruins
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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