Top.Mail.Ru
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Drum Suite
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Drum Suite
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
The Sacrifice, Cubano Chant, Oscalypso, Nicas Tempo, Ds Dilemma, Just For Marty
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Art Blakey / Drum Suite (1LP) - это отличная возможность погрузиться в захватывающую музыку и мастерство великого джазового барабанщика Арта Блейки. Альбом Drum Suite является истинным шедевром, в котором барабаны занимают центральное место и создают потрясающую ритмическую основу. Этот музыкальный альбом включает в себя разнообразные композиции, каждая из которых является музыкальным путешествием, сочетающим в себе силу и экспрессивность ритмического секции с виртуозными соло инструменталистов. Звучание виниловой пластинки Art Blakey / Drum Suite (1LP) погрузит вас в атмосферу старых джазовых клубов, где можно наслаждаться захватывающими импровизациями и отточенными музыкальными диалогами. Приобретение виниловой пластинки Art Blakey / Drum Suite (1LP) позволит вам насладиться неповторимым джазовым искусством и оценить мастерство одного из величайших барабанщиков всех времен. Это идеальный выбор как для коллекционеров, так и для любителей музыки, желающих окунуться в культовый звук старых виниловых записей. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Art Blakey / Drum Suite (1LP) и добавить ее в свою коллекцию. Она станет настоящим сокровищем для всех ценителей джаза и истинным

Отзывы о товаре Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Drum Suite
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
The Sacrifice, Cubano Chant, Oscalypso, Nicas Tempo, Ds Dilemma, Just For Marty
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Art Blakey / Drum Suite (1LP) - это отличная возможность погрузиться в захватывающую музыку и мастерство великого джазового барабанщика Арта Блейки. Альбом Drum Suite является истинным шедевром, в котором барабаны занимают центральное место и создают потрясающую ритмическую основу. Этот музыкальный альбом включает в себя разнообразные композиции, каждая из которых является музыкальным путешествием, сочетающим в себе силу и экспрессивность ритмического секции с виртуозными соло инструменталистов. Звучание виниловой пластинки Art Blakey / Drum Suite (1LP) погрузит вас в атмосферу старых джазовых клубов, где можно наслаждаться захватывающими импровизациями и отточенными музыкальными диалогами. Приобретение виниловой пластинки Art Blakey / Drum Suite (1LP) позволит вам насладиться неповторимым джазовым искусством и оценить мастерство одного из величайших барабанщиков всех времен. Это идеальный выбор как для коллекционеров, так и для любителей музыки, желающих окунуться в культовый звук старых виниловых записей. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Art Blakey / Drum Suite (1LP) и добавить ее в свою коллекцию. Она станет настоящим сокровищем для всех ценителей джаза и истинным
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Drum Suite (Analogue) (0856276002701) виниловая пластинка - стоимость товара 7570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...