Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 402861
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7 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Return Of Sathington Willoughby
|5:04
|A2
|Fisticuffs
|4:24
|A3
|Golden Boy
|3:05
|A4
|Over The Falls
|2:41
|B1
|Shake Hands With Beef
|4:02
|B2
|Camelback Cinema
|3:59
|B3
|Hats Off
|1:57
|B4
|Puddin' Taine
|3:37
|C1
|Bob's Party Time Lounge
|4:43
|C2
|Duchess And The Proverbial Mind Spread
|3:29
|C3
|Restin' Bones
|3:29
|D1
|Coddingtown
|2:52
|D2
|Kalamazoo
|3:30
|D3
|The Chastising Of Renegade
|5:02
|D4
|Arnie
|3:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Return Of Sathington Willoughby
|5:04
|A2
|Fisticuffs
|4:24
|A3
|Golden Boy
|3:05
|A4
|Over The Falls
|2:41
|B1
|Shake Hands With Beef
|4:02
|B2
|Camelback Cinema
|3:59
|B3
|Hats Off
|1:57
|B4
|Puddin' Taine
|3:37
|C1
|Bob's Party Time Lounge
|4:43
|C2
|Duchess And The Proverbial Mind Spread
|3:29
|C3
|Restin' Bones
|3:29
|D1
|Coddingtown
|2:52
|D2
|Kalamazoo
|3:30
|D3
|The Chastising Of Renegade
|5:02
|D4
|Arnie
|3:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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