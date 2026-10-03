Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 402862
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intruder, Making Plans for Nigel, Sinister Exaggerator, Tippi Toes, Have A Cigar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intruder
|4:18
|A2
|Making Plans For Nigel
|3:35
|A3
|Sinister Exaggerator
|3:37
|B1
|Tippi Toes
|1:26
|B2
|Have A Cigar
|5:27
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intruder, Making Plans for Nigel, Sinister Exaggerator, Tippi Toes, Have A Cigar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Intruder
|4:18
|A2
|Making Plans For Nigel
|3:35
|A3
|Sinister Exaggerator
|3:37
|B1
|Tippi Toes
|1:26
|B2
|Have A Cigar
|5:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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