Black Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (2021 Remaster) (0075597914382) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
EL CAMINO
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
В наличии
Код товара: 629428
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597914382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
EL CAMINO
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lonely Boy, Dead And Gone, Gold On the Ceiling, Little Black Submarines, Money Maker, Run Right Back, Sister, Hell Of A Season, Stop Stop, Nova Baby, Mind Eraser, Howling for You, Next Girl, Run Right Back, Same Old Thing, Dead and Gone, Gold on the Ceiling, Thickfreakness, Girl is on my mind, I’ll Be Your Man, Little Black Submarines, Money Maker, Strange Times, Chop and Change, Nova Baby, Ten Cent Pistol, Tighten Up, Lonely Boy, Everlasting Light, She’s Long Gone, I Got Mine, Howlin’ For You,
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Black Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (2021 Remaster) (0075597914382) виниловая пластинка
The Black Keys выпускают юбилейное переиздание своего знакового седьмого альбома «El Camino». Релиз состоится 5 ноября 2021 года на лейбле Nonesuch Records. «El Camino» (10th Anniversary Deluxe Edition) будет доступен в нескольких форматах. Супер делюкс-издание выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках и на четырех CD дисках. В него войдет отремастированная версия оригинального альбома, ранее не издававшаяся запись концерта в Портленде, запись 2012 года на радио BBC в программе Зейна Лоу, запись 2011 года в студии Electro-Vox, фотоальбом, постер, литография и освежитель воздуха с «запахом новой машины». Помимо этого, «El Camino» выйдет в формате тройного винилового издания с отремастированным альбомом и концертной записью.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597914382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
EL CAMINO
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lonely Boy, Dead And Gone, Gold On the Ceiling, Little Black Submarines, Money Maker, Run Right Back, Sister, Hell Of A Season, Stop Stop, Nova Baby, Mind Eraser, Howling for You, Next Girl, Run Right Back, Same Old Thing, Dead and Gone, Gold on the Ceiling, Thickfreakness, Girl is on my mind, I’ll Be Your Man, Little Black Submarines, Money Maker, Strange Times, Chop and Change, Nova Baby, Ten Cent Pistol, Tighten Up, Lonely Boy, Everlasting Light, She’s Long Gone, I Got Mine, Howlin’ For You,
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
The Black Keys выпускают юбилейное переиздание своего знакового седьмого альбома «El Camino». Релиз состоится 5 ноября 2021 года на лейбле Nonesuch Records. «El Camino» (10th Anniversary Deluxe Edition) будет доступен в нескольких форматах. Супер делюкс-издание выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках и на четырех CD дисках. В него войдет отремастированная версия оригинального альбома, ранее не издававшаяся запись концерта в Портленде, запись 2012 года на радио BBC в программе Зейна Лоу, запись 2011 года в студии Electro-Vox, фотоальбом, постер, литография и освежитель воздуха с «запахом новой машины». Помимо этого, «El Camino» выйдет в формате тройного винилового издания с отремастированным альбомом и концертной записью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (2021 Remaster) (0075597914382) виниловая пластинка - по цене 7210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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