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Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 10
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 11
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 12
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 13
Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red (Taylors Version)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 10
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 11
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 12
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 13
  • Taylor Swift - Red (Taylor&#039;s Version) (0602438633258) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red (Taylors Version)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 4 диска

Отзывы о товаре Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red (Taylors Version)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 4 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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