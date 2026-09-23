Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
В наличии
Код товара: 632818
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7 570 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030017611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка
Heaven and Earth - четвертый студийный альбом Камаси Вашингтона, выпущенный в 2018 году. Издание на четырёх виниловых пластинках. Пятый виниловый диск спрятан внутри центральной панели gatefold-конверта.. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030017611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Heaven and Earth - четвертый студийный альбом Камаси Вашингтона, выпущенный в 2018 году. Издание на четырёх виниловых пластинках. Пятый виниловый диск спрятан внутри центральной панели gatefold-конверта.. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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