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Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка

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Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 1
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 2
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 3
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 4
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 5
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 6
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 7
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 8
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 9
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 10
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 11
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 12
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 13
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 14
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 15
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 16
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 17
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 18
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 19
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 20
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 21
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 22
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 23
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 24
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 25
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 26
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 27
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 28
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 29
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 30
Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 2
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 3
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 4
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 5
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 6
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 7
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 8
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 9
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 10
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 11
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 12
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 13
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 14
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 15
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 16
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 17
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 18
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 19
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 20
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 21
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 22
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 23
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 24
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 25
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 26
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 27
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 28
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 29
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 30
  • Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030017611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка

Heaven and Earth - четвертый студийный альбом Камаси Вашингтона, выпущенный в 2018 году. Издание на четырёх виниловых пластинках. Пятый виниловый диск спрятан внутри центральной панели gatefold-конверта.. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.

Отзывы о товаре Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Young Turks
Barcode
[0889030017611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
HEAVEN AND EARTH
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Heaven and Earth - четвертый студийный альбом Камаси Вашингтона, выпущенный в 2018 году. Издание на четырёх виниловых пластинках. Пятый виниловый диск спрятан внутри центральной панели gatefold-конверта.. Камаси Вашингтон (англ. Kamasi Washington) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор, продюсер и бэнд-лидер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamasi Washington - Heaven And Earth (0889030017611) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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