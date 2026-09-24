OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 707122
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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mission: Impossible Theme, Factory Rescue, Evacuation, Helluvacopter Chase, Special Agent Lindsey Farris, Worlds Worst Last 4 Minutes To Live, Reparations, Schifrin & Variations, Ethan & Julia, Humpty Dumpty Sat On A Wall, Masking Agent, Voice Capture, See You In The Sewer, Davians Brought In, Bridge Battle, Davian Gets The Girl, Imf Escape, Disguise The Limit, Shang Way High, The Chutist, Hunting For Jules
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка
Саундтрек к фильму Mission: Impossible 3 (Миссия невыполнима 3), написанный композитором Майклом Джаккино, был выпущен на виниле в формате 2 LP. Этот альбом включает в себя оригинальные композиции, созданные для третьей части популярной франшизы Миссия невыполнима.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mission: Impossible Theme, Factory Rescue, Evacuation, Helluvacopter Chase, Special Agent Lindsey Farris, Worlds Worst Last 4 Minutes To Live, Reparations, Schifrin & Variations, Ethan & Julia, Humpty Dumpty Sat On A Wall, Masking Agent, Voice Capture, See You In The Sewer, Davians Brought In, Bridge Battle, Davian Gets The Girl, Imf Escape, Disguise The Limit, Shang Way High, The Chutist, Hunting For Jules
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к фильму Mission: Impossible 3 (Миссия невыполнима 3), написанный композитором Майклом Джаккино, был выпущен на виниле в формате 2 LP. Этот альбом включает в себя оригинальные композиции, созданные для третьей части популярной франшизы Миссия невыполнима.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка – стоимость товара 7100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка