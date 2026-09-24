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OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка

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OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 1
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 2
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 3
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 4
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 5
OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707987
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OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lumos! (Hedwigs Theme), Aunt Marges Waltz, The Knight Bus, Apparition On The Train, Double Trouble, Buckbeaks Flight, A Window To The Past, The Whomping Willow And The Snowball Fight, Secrets Of The Castle, The Portrait Gallery, Hagrid The Professor, Monster Books And Boggarts!, Quidditch, Third Year, Lupins Transformation And Chasing Scabbers, The Patronus Light, The Werewolf Scene, Saving Buckbeak, Forward To Time Past, The Dementors Converge, Finale, Mischief Managed!
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана», написанный Джоном Уильямсом, предлагает более зрелое звучание для франшизы. Номинированная на премию «Грэмми» музыкальная составляющая представляет новые темы и переосмысливает знакомые мотивы.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Cаундтрек углубляет эмоциональную сложность сериала, отражая взросление Гарри. Такие треки, как «Buckbeaks Flight» и «Aunt Marges Waltz», передают атмосферу приключений и причудливости фильма.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lumos! (Hedwigs Theme), Aunt Marges Waltz, The Knight Bus, Apparition On The Train, Double Trouble, Buckbeaks Flight, A Window To The Past, The Whomping Willow And The Snowball Fight, Secrets Of The Castle, The Portrait Gallery, Hagrid The Professor, Monster Books And Boggarts!, Quidditch, Third Year, Lupins Transformation And Chasing Scabbers, The Patronus Light, The Werewolf Scene, Saving Buckbeak, Forward To Time Past, The Dementors Converge, Finale, Mischief Managed!
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана», написанный Джоном Уильямсом, предлагает более зрелое звучание для франшизы. Номинированная на премию «Грэмми» музыкальная составляющая представляет новые темы и переосмысливает знакомые мотивы.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Cаундтрек углубляет эмоциональную сложность сериала, отражая взросление Гарри. Такие треки, как «Buckbeaks Flight» и «Aunt Marges Waltz», передают атмосферу приключений и причудливости фильма.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (John Williams) (coloured) (0603497818587) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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