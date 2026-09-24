OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 707999
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Story Continues, Frank Dies, Quidditch World Cup, Dark Mark, Foreign Visitors Arrive, Goblet Of Fire, Rita Skeeter, Sirius Fire, Golden Egg, Nevilles Waltz, Harry In Winter, Potter Waltz, Underwater Secrets, Black Lake, Hogwarts March, Maze, Voldemort, Death Of Cedric, Another Year Ends, Hogwarts Hymn, Do The Hippogriff, This Is The Night, Magic Works
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка
Номинированный на Грэмми cаундтрек к фильму Гарри Поттер и Кубок огня, написанный Патриком Дойлом.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Музыка Патрика Дойла вносит в целом более мрачный тон в франшизу. Ключевые треки, такие как «The Quidditch World Cup», передают волнение Турнира Трех Волшебников. Саундтрек сочетает новые темы со знакомыми мотивами, усиливая эмоциональную глубину фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Story Continues, Frank Dies, Quidditch World Cup, Dark Mark, Foreign Visitors Arrive, Goblet Of Fire, Rita Skeeter, Sirius Fire, Golden Egg, Nevilles Waltz, Harry In Winter, Potter Waltz, Underwater Secrets, Black Lake, Hogwarts March, Maze, Voldemort, Death Of Cedric, Another Year Ends, Hogwarts Hymn, Do The Hippogriff, This Is The Night, Magic Works
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Номинированный на Грэмми cаундтрек к фильму Гарри Поттер и Кубок огня, написанный Патриком Дойлом.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Музыка Патрика Дойла вносит в целом более мрачный тон в франшизу. Ключевые треки, такие как «The Quidditch World Cup», передают волнение Турнира Трех Волшебников. Саундтрек сочетает новые темы со знакомыми мотивами, усиливая эмоциональную глубину фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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