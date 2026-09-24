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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка

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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка

Погрузитесь в волшебный мир музыки с виниловой пластинкой Miles Davis / E.S.P. (1LP). Этот альбом от легендарного Майлза Дэвиса представляет собой настоящее произведение искусства джазовой музыки, которое завораживает своим уникальным звучанием и виртуозными исполнениями. Музыка на виниловой пластинке E.S.P. от Майлза Дэвиса открывает перед вами мир гармонии и красоты звуков. Слушая этот альбом, вы погружаетесь в атмосферу творчества великого музыканта и ощущаете его музыку настолько глубоко, словно она звучит специально для вас. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Miles Davis / E.S.P. (1LP) и окунуться в мир уникальных звуков, которые наполнят вашу жизнь гармонией и вдохновением. Откройте для себя неповторимое музыкальное путешествие вместе с этим великолепным альбомом.

Отзывы о товаре Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в волшебный мир музыки с виниловой пластинкой Miles Davis / E.S.P. (1LP). Этот альбом от легендарного Майлза Дэвиса представляет собой настоящее произведение искусства джазовой музыки, которое завораживает своим уникальным звучанием и виртуозными исполнениями. Музыка на виниловой пластинке E.S.P. от Майлза Дэвиса открывает перед вами мир гармонии и красоты звуков. Слушая этот альбом, вы погружаетесь в атмосферу творчества великого музыканта и ощущаете его музыку настолько глубоко, словно она звучит специально для вас. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Miles Davis / E.S.P. (1LP) и окунуться в мир уникальных звуков, которые наполнят вашу жизнь гармонией и вдохновением. Откройте для себя неповторимое музыкальное путешествие вместе с этим великолепным альбомом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0856276002688) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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