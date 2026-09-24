Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nikolai Rimsky-Korsakov. Dance of the Tumblers, George Whitefield Chadwick. Intermezzo e Humoreske from "Suite Symphonique", Ron Nelson. Rocky Point Holiday, Igor Stravinsky. The Firebird - Berceuse, The Firebird - Finale, Charles Camille Saint-Saens. Bacchanale from Samson and Delilah (Exclusive for Vinyl Version), Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto No.21 – Andante, Paul Paray. Symphony No.1 – Allegretto con grazia, Anton Bruckner. Symphony No.9 – Scherzo, Antonio Vivaldi. Concerto in F, TV 569 – Allegro, Sir Malcolm Arnold. The Padstow Lifeboat, Jacques Ibert. Escales – anim? (Valencia), Richard Strauss. The Times of Day – The Morning, Leo? Jan??ek. The Makropulos Case – Symphonic Synthesis, Act II, Eiji Oue. E.C.F., from Presque Isl E, Maurice Ravel (1875-1937) & Modest Mussorgsky (1839-1881). Pictures at an Exhibition – Baba Yaga, Pictures at an Exhibition – Great Gate at Kiev
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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