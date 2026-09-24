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Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка

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Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tutti! Orchestral Sampler
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711544
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Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[2016011870004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tutti! Orchestral Sampler
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Nikolai Rimsky-Korsakov. Dance of the Tumblers, George Whitefield Chadwick. Intermezzo e Humoreske from "Suite Symphonique", Ron Nelson. Rocky Point Holiday, Igor Stravinsky. The Firebird - Berceuse, The Firebird - Finale, Charles Camille Saint-Saens. Bacchanale from Samson and Delilah (Exclusive for Vinyl Version), Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto No.21 – Andante, Paul Paray. Symphony No.1 – Allegretto con grazia, Anton Bruckner. Symphony No.9 – Scherzo, Antonio Vivaldi. Concerto in F, T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nikolai Rimsky-Korsakov. Dance of the Tumblers, George Whitefield Chadwick. Intermezzo e Humoreske from "Suite Symphonique", Ron Nelson. Rocky Point Holiday, Igor Stravinsky. The Firebird - Berceuse, The Firebird - Finale, Charles Camille Saint-Saens. Bacchanale from Samson and Delilah (Exclusive for Vinyl Version), Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto No.21 – Andante, Paul Paray. Symphony No.1 – Allegretto con grazia, Anton Bruckner. Symphony No.9 – Scherzo, Antonio Vivaldi. Concerto in F, TV 569 – Allegro, Sir Malcolm Arnold. The Padstow Lifeboat, Jacques Ibert. Escales – anim? (Valencia), Richard Strauss. The Times of Day – The Morning, Leo? Jan??ek. The Makropulos Case – Symphonic Synthesis, Act II, Eiji Oue. E.C.F., from Presque Isl E, Maurice Ravel (1875-1937) & Modest Mussorgsky (1839-1881). Pictures at an Exhibition – Baba Yaga, Pictures at an Exhibition – Great Gate at Kiev

Отзывы о товаре Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[2016011870004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tutti! Orchestral Sampler
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Nikolai Rimsky-Korsakov. Dance of the Tumblers, George Whitefield Chadwick. Intermezzo e Humoreske from "Suite Symphonique", Ron Nelson. Rocky Point Holiday, Igor Stravinsky. The Firebird - Berceuse, The Firebird - Finale, Charles Camille Saint-Saens. Bacchanale from Samson and Delilah (Exclusive for Vinyl Version), Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto No.21 – Andante, Paul Paray. Symphony No.1 – Allegretto con grazia, Anton Bruckner. Symphony No.9 – Scherzo, Antonio Vivaldi. Concerto in F, T
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nikolai Rimsky-Korsakov. Dance of the Tumblers, George Whitefield Chadwick. Intermezzo e Humoreske from "Suite Symphonique", Ron Nelson. Rocky Point Holiday, Igor Stravinsky. The Firebird - Berceuse, The Firebird - Finale, Charles Camille Saint-Saens. Bacchanale from Samson and Delilah (Exclusive for Vinyl Version), Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto No.21 – Andante, Paul Paray. Symphony No.1 – Allegretto con grazia, Anton Bruckner. Symphony No.9 – Scherzo, Antonio Vivaldi. Concerto in F, TV 569 – Allegro, Sir Malcolm Arnold. The Padstow Lifeboat, Jacques Ibert. Escales – anim? (Valencia), Richard Strauss. The Times of Day – The Morning, Leo? Jan??ek. The Makropulos Case – Symphonic Synthesis, Act II, Eiji Oue. E.C.F., from Presque Isl E, Maurice Ravel (1875-1937) & Modest Mussorgsky (1839-1881). Pictures at an Exhibition – Baba Yaga, Pictures at an Exhibition – Great Gate at Kiev
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Various Artists - Tutti! Orchestral Sampler (Audiophile Edition) (2016011870004) виниловая пластинка - по цене 7450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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