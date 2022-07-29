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Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка

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Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.07.2022
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Lieder Ohne Worte
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948624645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.07.2022
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Lieder Ohne Worte
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка

В Ознаменование 80-Летия Великого Артиста Deutsche Grammophon Выпустит “Чрезвычайно Характерную И Тонко Воспроизведенную Запись” Даниэля Баренбойма (Gramophone, 1974) Полного Собрания Сочинений Мендельсона Без Слов И Других Сольных Фортепианных Произведений На Специальном Виниловом Издании Объемом 3 Пластинки. Баренбойм По-Прежнему “Лидирует В Этом Репертуаре”, Как Заявлял The Penguin Guide По записанной Классической музыке В 2011 Году.

Отзывы о товаре Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948624645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.07.2022
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Lieder Ohne Worte
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
В Ознаменование 80-Летия Великого Артиста Deutsche Grammophon Выпустит “Чрезвычайно Характерную И Тонко Воспроизведенную Запись” Даниэля Баренбойма (Gramophone, 1974) Полного Собрания Сочинений Мендельсона Без Слов И Других Сольных Фортепианных Произведений На Специальном Виниловом Издании Объемом 3 Пластинки. Баренбойм По-Прежнему “Лидирует В Этом Репертуаре”, Как Заявлял The Penguin Guide По записанной Классической музыке В 2011 Году.
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Отзывы


Daniel Barenboim - Mendelssohn: Lieder Ohne Worte (0028948624645) виниловая пластинка - стоимость товара 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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