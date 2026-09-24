Top.Mail.Ru
Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonae, Stanleys Stiff Chickens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Art Blakey / Hard Bop (1LP) - это отличная возможность проникнуть в золотую эпоху хард-бопа и насладиться музыкой одного из величайших джазовых музыкантов - Арта Блейки. Альбом Hard Bop представляет собой потрясающую коллекцию композиций, исполненных с уникальной энергией и мастерством. Эта музыкальная работа является символом жанра, вдохновившего и вдохновляющего множество музыкантов. Звучание виниловой пластинки Art Blakey / Hard Bop (1LP) перенесет вас в ностальгическую атмосферу джазовых клубов прошлого, где звуки саксофона и трубы сливаются в потрясающую гармонию с ритмами ударных. Не упустите шанс преобрести виниловую пластинку Art Blakey / Hard Bop (1LP) и добавить это произведение искусства в свою коллекцию. Она станет настоящим подарком для ценителей джаза и прекрасным способом ощутить всю глубину и уникальность звучания этого жанра.

Отзывы о товаре Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonae, Stanleys Stiff Chickens
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Art Blakey / Hard Bop (1LP) - это отличная возможность проникнуть в золотую эпоху хард-бопа и насладиться музыкой одного из величайших джазовых музыкантов - Арта Блейки. Альбом Hard Bop представляет собой потрясающую коллекцию композиций, исполненных с уникальной энергией и мастерством. Эта музыкальная работа является символом жанра, вдохновившего и вдохновляющего множество музыкантов. Звучание виниловой пластинки Art Blakey / Hard Bop (1LP) перенесет вас в ностальгическую атмосферу джазовых клубов прошлого, где звуки саксофона и трубы сливаются в потрясающую гармонию с ритмами ударных. Не упустите шанс преобрести виниловую пластинку Art Blakey / Hard Bop (1LP) и добавить это произведение искусства в свою коллекцию. Она станет настоящим подарком для ценителей джаза и прекрасным способом ощутить всю глубину и уникальность звучания этого жанра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (0856276002718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...