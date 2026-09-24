OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 707117
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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041488381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title - Godzilla 2000: Millennium, The Giant Tail, Facing Fear, A Close Call, Godzilla Appears in Nemuro, The Earth Invasion, Before The Explosion, Millennium, In The Ocean Depths, A Sleeep Of 60 Million Years, The Object From Outer Space: Unusual Phenomenon 1, The Self Defence Force Mobilizes, Godzilla’s Theme 2000: Millennium, End Title – The Feared God: Godzilla (Version B), The Object From Outer Space: Flight, Godzilla Lands, Eerie Silence 1, Eerie Silence 2, Ominous Premonition, The Wo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка
Саундтрек к японскому фантастическому фильму «Godzilla 2000: Millennium», 23-му фильму серии «Годзилла», выпущенному в 1999 году. Издание на виниле в гейтфолде. Музыку для Godzilla 2000 написал Такаюки Хаттори, который ранее написал музыку для «Godzilla vs. SpaceGodzilla» (1994). Музыка Хаттори во многом о настроении, композитор привносит чувство лиричности в действие, но, конечно, он также знает, как заставить нас волноваться перед появлением Годзиллы. Хаттори делает это с помощью захватывающей новой темы для Big G, которая идеально передает величие и огромную силу существа. Также есть фантастическая пьеса для НЛО с чудесным первобытным битом, и, конечно, классическая тема Акиры Ифукубе для Годзиллы возвращается с размахом.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041488381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title - Godzilla 2000: Millennium, The Giant Tail, Facing Fear, A Close Call, Godzilla Appears in Nemuro, The Earth Invasion, Before The Explosion, Millennium, In The Ocean Depths, A Sleeep Of 60 Million Years, The Object From Outer Space: Unusual Phenomenon 1, The Self Defence Force Mobilizes, Godzilla’s Theme 2000: Millennium, End Title – The Feared God: Godzilla (Version B), The Object From Outer Space: Flight, Godzilla Lands, Eerie Silence 1, Eerie Silence 2, Ominous Premonition, The Wo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к японскому фантастическому фильму «Godzilla 2000: Millennium», 23-му фильму серии «Годзилла», выпущенному в 1999 году. Издание на виниле в гейтфолде. Музыку для Godzilla 2000 написал Такаюки Хаттори, который ранее написал музыку для «Godzilla vs. SpaceGodzilla» (1994). Музыка Хаттори во многом о настроении, композитор привносит чувство лиричности в действие, но, конечно, он также знает, как заставить нас волноваться перед появлением Годзиллы. Хаттори делает это с помощью захватывающей новой темы для Big G, которая идеально передает величие и огромную силу существа. Также есть фантастическая пьеса для НЛО с чудесным первобытным битом, и, конечно, классическая тема Акиры Ифукубе для Годзиллы возвращается с размахом.
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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