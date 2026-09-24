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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка

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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 1
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 2
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 3
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 4
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 5
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 6
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 7
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 8
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 9
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 10
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 11
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 12
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 13
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 14
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 15
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 16
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 17
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 18
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 19
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 20
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 21
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 22
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 11
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 12
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 13
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 14
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 15
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 16
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 17
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 18
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 19
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 20
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 21
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 22
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602465532982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Vertigo, Miracle Drug, Sometimes You Cant Make It On Your Own, Love And Peace Or Else, City Of Blinding Lights All Because Of You, A Man And A Woman, Crumbs From Your Table, One Step Closer, Original Of The Species, Yahweh, Fast Cars
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка

How To Dismantle An Atomic Bomb — теперь впервые ремастированный — включает в себя мировые хиты «Vertigo» (обладатель трех премий «Грэмми»), «City Of Blinding Lights» и «Sometimes You Cant Make It On Your Own», а также бонус-трек «Fast Cars».



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602465532982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Vertigo, Miracle Drug, Sometimes You Cant Make It On Your Own, Love And Peace Or Else, City Of Blinding Lights All Because Of You, A Man And A Woman, Crumbs From Your Table, One Step Closer, Original Of The Species, Yahweh, Fast Cars
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
How To Dismantle An Atomic Bomb — теперь впервые ремастированный — включает в себя мировые хиты «Vertigo» (обладатель трех премий «Грэмми»), «City Of Blinding Lights» и «Sometimes You Cant Make It On Your Own», а также бонус-трек «Fast Cars».


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602465532982) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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