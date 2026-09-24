Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб.
В наличии
Код товара: 720537
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитGrant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитJoel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитJapan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитAlanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (06034978...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитAl Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитThe Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) в...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитThe Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) ви...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитSonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (060247854...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитLittle Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитThe 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Ye...
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитBo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пла...
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - купить по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка