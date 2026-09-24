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Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка

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Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 1
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 2
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 3
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 4
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 5
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 6
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 7
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 8
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 9
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 8
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 9
  • Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
7 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка

Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.

Отзывы о товаре Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - купить по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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