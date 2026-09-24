Top.Mail.Ru
Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackies Pal
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Jackie&#039;s Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088706813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackies Pal
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sweet Doll, Just For Marty, Dees Dilemma, Sublues, Steeplechase, It Could Happen To You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Jackies Pal (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию джазовой музыкой и насладиться талантом Джеки Маклина. Альбом Jackies Pal - это незабываемое музыкальное путешествие, в котором вы сможете ощутить всю глубину и эмоциональность игры этого великого саксофониста. В каждом треке присутствует уникальная смесь мелодии и импровизации, которая передает неподдельную страсть и душевность музыки Джеки Маклина. Музыкальный стиль Джеки Маклина пронизан энергией и экспрессивностью, привлекая внимание слушателей со всего мира. Альбом Jackies Pal идеально демонстрирует мастерство исполнителя и его способность создавать музыку, которая оставляет незабываемое впечатление. Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Jackies Pal (1LP) - значит приобрести не только музыкальную запись, но и настоящий художественный шедевр. Не пропустите возможность погрузиться в мир джазовых мелодий и насладиться выдающимся талантом Джеки Маклина. Эта пластинка станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество незабываемых музыкальных моментов.

Отзывы о товаре Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088706813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jackies Pal
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sweet Doll, Just For Marty, Dees Dilemma, Sublues, Steeplechase, It Could Happen To You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Jackies Pal (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию джазовой музыкой и насладиться талантом Джеки Маклина. Альбом Jackies Pal - это незабываемое музыкальное путешествие, в котором вы сможете ощутить всю глубину и эмоциональность игры этого великого саксофониста. В каждом треке присутствует уникальная смесь мелодии и импровизации, которая передает неподдельную страсть и душевность музыки Джеки Маклина. Музыкальный стиль Джеки Маклина пронизан энергией и экспрессивностью, привлекая внимание слушателей со всего мира. Альбом Jackies Pal идеально демонстрирует мастерство исполнителя и его способность создавать музыку, которая оставляет незабываемое впечатление. Купить виниловую пластинку Jackie McLean / Jackies Pal (1LP) - значит приобрести не только музыкальную запись, но и настоящий художественный шедевр. Не пропустите возможность погрузиться в мир джазовых мелодий и насладиться выдающимся талантом Джеки Маклина. Эта пластинка станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество незабываемых музыкальных моментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...