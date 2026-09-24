Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676395
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hardwired, Atlas, Rise!, Now That We’re Dead, Moth Into Flame, Am I Savage?, Halo On Fire, Confusion, Dream No More, ManUNkind, Here Comes Revenge, Murder One, Spit Out The Bone
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка
Hardwired. to Self-Destruct — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный в 2016 году. Переиздание на цветном виниле. Альбом получил в целои положительные отзывы критиков, в некоторой степени он рассматривался как возвращение к трэш-металлическим корням Metallica, при этом все еще включающее элементы их более позднего материала. Hardwired. to Self-Destruct стал шестым подряд студийным альбомом Metallica, который дебютировал под номером один в Billboard 200, с продажами 291000 копий за первую неделю и возглавив чарты в 57 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитYello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (060244562941...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитBlack Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитTriptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 201...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитPrimus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитRammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитNeil Young - Return To Greendale (Box) (0093624893257) виниловая...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитLCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) винилов...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (Box) (0093624888093) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитAphex Twin, Syro (0801061024710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитTaylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитJoe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая п...
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hardwired, Atlas, Rise!, Now That We’re Dead, Moth Into Flame, Am I Savage?, Halo On Fire, Confusion, Dream No More, ManUNkind, Here Comes Revenge, Murder One, Spit Out The Bone
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Hardwired. to Self-Destruct — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный в 2016 году. Переиздание на цветном виниле. Альбом получил в целои положительные отзывы критиков, в некоторой степени он рассматривался как возвращение к трэш-металлическим корням Metallica, при этом все еще включающее элементы их более позднего материала. Hardwired. to Self-Destruct стал шестым подряд студийным альбомом Metallica, который дебютировал под номером один в Billboard 200, с продажами 291000 копий за первую неделю и возглавив чарты в 57 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка