Gene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Clark
Альбом (сингл)
White Light
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 652155
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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Clark
Альбом (сингл)
White Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Virgin, With Tomorrow, White Light, Because Of You, One In A Hundred, Spanish Guitar, Where My Love Lies Asleep, Tears Of Rage, 1975
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Virgin, With Tomorrow, White Light, Because Of You, One In A Hundred, Spanish Guitar, Where My Love Lies Asleep, Tears Of Rage, 1975
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Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Clark
Альбом (сингл)
White Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Virgin, With Tomorrow, White Light, Because Of You, One In A Hundred, Spanish Guitar, Where My Love Lies Asleep, Tears Of Rage, 1975
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Virgin, With Tomorrow, White Light, Because Of You, One In A Hundred, Spanish Guitar, Where My Love Lies Asleep, Tears Of Rage, 1975
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Gene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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