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OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка

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OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 2
OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 3
OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boy And The Heron: Soundtrack
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 1
  • OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 2
  • OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 3
  • OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748385
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OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка
7 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008093711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boy And The Heron: Soundtrack
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Ask Me Why (Evacuation), White Wall, Gray Heron, Memories, Gray Heron II, A Feather in the Dusk, Adolescence, Gray Heron III, Silence, The Curse of the Gray Heron, Feather Fletching, Ask Me Why (Mother's Message), A Trap, Sanctuary, The Master of the Tomb, Ark, Warawara, Reincarnation, Rain of Fire, Cursed Sea, Farewell, Reminiscence, Close Encounter, Diversion, A Girl of Fire, Mahito and Himi, The Corridor Door, A Burrow, A Song of Prayer (The Delivery Room), Granduncle, In Secret, The King's P
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка

Саундтрек отмеченного наградами фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» наконец выходит на виниле! «Мальчик и птица» - японский анимационный фильм студии Ghibli 2023 года, написанный и срежиссированный знаменитым Хаяо Миядзаки. Это самый дорогой фильм, когда-либо произведенный в Японии. Музыку к фильму написал давний соавтор Миядзаки Дзё Хисаиси, а известный музыкант Кенши Ёнэзу исполнил песню «Spinning Globe». Композиции Хисаиси глубоко переплетаются с произведениями Миядзаки и находят отклик у публики по всему миру благодаря своей эмоциональной глубине и прекрасным мелодиям. В настоящее время «Мальчик и птица» получил премию BAFTA за лучший анимационный фильм, премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм и премию «Оскар» за лучший анимационный фильм

Отзывы о товаре OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008093711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boy And The Heron: Soundtrack
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Ask Me Why (Evacuation), White Wall, Gray Heron, Memories, Gray Heron II, A Feather in the Dusk, Adolescence, Gray Heron III, Silence, The Curse of the Gray Heron, Feather Fletching, Ask Me Why (Mother's Message), A Trap, Sanctuary, The Master of the Tomb, Ark, Warawara, Reincarnation, Rain of Fire, Cursed Sea, Farewell, Reminiscence, Close Encounter, Diversion, A Girl of Fire, Mahito and Himi, The Corridor Door, A Burrow, A Song of Prayer (The Delivery Room), Granduncle, In Secret, The King's P
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Описание
Саундтрек отмеченного наградами фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» наконец выходит на виниле! «Мальчик и птица» - японский анимационный фильм студии Ghibli 2023 года, написанный и срежиссированный знаменитым Хаяо Миядзаки. Это самый дорогой фильм, когда-либо произведенный в Японии. Музыку к фильму написал давний соавтор Миядзаки Дзё Хисаиси, а известный музыкант Кенши Ёнэзу исполнил песню «Spinning Globe». Композиции Хисаиси глубоко переплетаются с произведениями Миядзаки и находят отклик у публики по всему миру благодаря своей эмоциональной глубине и прекрасным мелодиям. В настоящее время «Мальчик и птица» получил премию BAFTA за лучший анимационный фильм, премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм и премию «Оскар» за лучший анимационный фильм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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