Tom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб.
В наличии
Код товара: 699210
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465854954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A One Story Town, You Got Lucky, Deliver Me, Change Of Heart, Finding Out, Wicked (Denver Sessions), Between Two Worlds (French TV), One On One, We Stand A Chance, Straight Into Darkness, The Same Old You, Between Two Worlds, A Wasted Life, Stories We Could Tell (French TV), You, Turning Point (Original Drums Version), Don’t Make Me Walk The Line, I’m Finding Out (French TV), Heartbreakers Beach Party (Extended Version), Keeping Me Alive (French TV), Straight Into Darkness (French TV)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A One Story Town, You Got Lucky, Deliver Me, Change Of Heart, Finding Out, Wicked (Denver Sessions), Between Two Worlds (French TV), One On One, We Stand A Chance, Straight Into Darkness, The Same Old You, Between Two Worlds, A Wasted Life, Stories We Could Tell (French TV), You, Turning Point (Original Drums Version), Don’t Make Me Walk The Line, I’m Finding Out (French TV), Heartbreakers Beach Party (Extended Version), Keeping Me Alive (French TV), Straight Into Darkness (French TV)
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0602465854954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A One Story Town, You Got Lucky, Deliver Me, Change Of Heart, Finding Out, Wicked (Denver Sessions), Between Two Worlds (French TV), One On One, We Stand A Chance, Straight Into Darkness, The Same Old You, Between Two Worlds, A Wasted Life, Stories We Could Tell (French TV), You, Turning Point (Original Drums Version), Don’t Make Me Walk The Line, I’m Finding Out (French TV), Heartbreakers Beach Party (Extended Version), Keeping Me Alive (French TV), Straight Into Darkness (French TV)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A One Story Town, You Got Lucky, Deliver Me, Change Of Heart, Finding Out, Wicked (Denver Sessions), Between Two Worlds (French TV), One On One, We Stand A Chance, Straight Into Darkness, The Same Old You, Between Two Worlds, A Wasted Life, Stories We Could Tell (French TV), You, Turning Point (Original Drums Version), Don’t Make Me Walk The Line, I’m Finding Out (French TV), Heartbreakers Beach Party (Extended Version), Keeping Me Alive (French TV), Straight Into Darkness (French TV)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Купить Tom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая пластинка - по цене 7680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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