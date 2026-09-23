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Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка

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Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 1
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 2
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 3
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 4
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 5
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 6
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 7
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 8
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 9
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 10
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 11
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 12
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 13
Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Moonflowers
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 1
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 2
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 3
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 4
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 5
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 6
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 7
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 8
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 9
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 10
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 11
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 12
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 13
  • Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 
Начислим 263 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647119
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Загружаем...
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Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка
7 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399306116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Moonflowers
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Moonflowers Bloom In Misery, Enemy, Woven Into Sorrow, Keep Your Heart Safe From Me, All Hallows Grieve, The Void, The Fight Of Your Life, This House Has No Home, Moonflowers Bloom In Misery, Enemy, Woven Into Sorrow, Keep Your Heart Safe From Me, All Hallows Grieve, The Void, The Fight Of Your Life, This House Has No Home
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка

МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ШЕДЕВР ФИНСКИХ МАСТЕРОВ ДЭТ-ДУМ-МЕТАЛЛА SWALLOW THE SUN!. Лимитированное издание нового альбома Moonflowers в бокс-сете на тройном виниле небесно-голубого цвета + 2CD.. Moonflowers - это 52-х минутный опус из восьми песен, который глубоко проникает в сердце безутешной души главного автора песен Swallow The Sun Юхи Райвио. От драматического «Enemy» и мрачного «This House Has No Home» до нежных «Moonflowers Bloom in Misery» и прекрасной «The Fight of Your Life» - Moonflowers столь же продуктивный и динамичный, сколь заверщенный и интимный. В записи участвуют вокалистка Oceans of Slumber Cammie Gilbert, Антти Хююрюнен из группы Stam1na и Trio NOX, которые исполняют переработанную классическую версию «Moonflowers» в финской церкви, которая является бонусным альбомом к некоторым из форматам грядущего альбома - это еще один повод в высшей степени уважать последний прыжок Swallow the Sun в неизведанное. Moonflowers будет доступен в виде лимитированного делюкс-издания “Blue Blood Edition” на 3LP + 2CD в художественно оформленном бокс-сете (релиз состоится 14 января следующего года), в лимитированном медиабуке на двух компакт-дисках (выйдет 19 ноября 2021 года), и в гейтфолде на 2LP + CD (также 19 ноября).

Отзывы о товаре Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399306116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Moonflowers
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Moonflowers Bloom In Misery, Enemy, Woven Into Sorrow, Keep Your Heart Safe From Me, All Hallows Grieve, The Void, The Fight Of Your Life, This House Has No Home, Moonflowers Bloom In Misery, Enemy, Woven Into Sorrow, Keep Your Heart Safe From Me, All Hallows Grieve, The Void, The Fight Of Your Life, This House Has No Home
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Описание
МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ШЕДЕВР ФИНСКИХ МАСТЕРОВ ДЭТ-ДУМ-МЕТАЛЛА SWALLOW THE SUN!. Лимитированное издание нового альбома Moonflowers в бокс-сете на тройном виниле небесно-голубого цвета + 2CD.. Moonflowers - это 52-х минутный опус из восьми песен, который глубоко проникает в сердце безутешной души главного автора песен Swallow The Sun Юхи Райвио. От драматического «Enemy» и мрачного «This House Has No Home» до нежных «Moonflowers Bloom in Misery» и прекрасной «The Fight of Your Life» - Moonflowers столь же продуктивный и динамичный, сколь заверщенный и интимный. В записи участвуют вокалистка Oceans of Slumber Cammie Gilbert, Антти Хююрюнен из группы Stam1na и Trio NOX, которые исполняют переработанную классическую версию «Moonflowers» в финской церкви, которая является бонусным альбомом к некоторым из форматам грядущего альбома - это еще один повод в высшей степени уважать последний прыжок Swallow the Sun в неизведанное. Moonflowers будет доступен в виде лимитированного делюкс-издания “Blue Blood Edition” на 3LP + 2CD в художественно оформленном бокс-сете (релиз состоится 14 января следующего года), в лимитированном медиабуке на двух компакт-дисках (выйдет 19 ноября 2021 года), и в гейтфолде на 2LP + CD (также 19 ноября).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка - по цене 7780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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