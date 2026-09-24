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Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge The 1974 Demo
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665300
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Загружаем...
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Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458779868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge The 1974 Demo
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hergest Ridge Demo (Part One), Hergest Ridge Demo (Part Two)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка

Демо-версия альбома Майка Олдфилда Hergest Ridge была впервые выпущена в составе комплекта на двух компакт-дисках Hergest Ridge в 2010 году. Теперь, к RSD 2024 года, она дебютирует на виниле с мастерингом Майлза Шоуэлла на Abbey Road.. К 1974 году Майк Олдфилд уже смирился с огромным успехом своего дебютного альбома Tubular Bells, выпущенного годом ранее. Альбом стал феноменом, возглавив британские чарты и получив премию Грэмми, давая зеленый свет карьере Майка Олдфилда. В этот момент Олдфилд мог сделать все, что хотел, и он сделал. Он исчез. Он поехал на запад из Лондона и поселился в Кингтоне, красивом торговом городке в Херефордшире. В этой местности доминирует Хергест-Ридж, длинная, большой продолговатый холм с захватывающими дух видами, которая простирается от Кингтона до Гладестри в Уэльсе. Сочетая полеты на планерах над Риджем и игру в местной гостинице Penrhos Court, Олдфилд придумал Hergest Ridge, преемника Tubular Bells. Переиздание, включющее фотографии, сделанные на Ридже в 2023 году, дает возможность переоценить эту захватывающую дух английскую пасторальную музыку, две сюиты, исполненные и сыгранные 21-летним музыкантом, бегущим от славы.

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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458779868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge The 1974 Demo
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hergest Ridge Demo (Part One), Hergest Ridge Demo (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Демо-версия альбома Майка Олдфилда Hergest Ridge была впервые выпущена в составе комплекта на двух компакт-дисках Hergest Ridge в 2010 году. Теперь, к RSD 2024 года, она дебютирует на виниле с мастерингом Майлза Шоуэлла на Abbey Road.. К 1974 году Майк Олдфилд уже смирился с огромным успехом своего дебютного альбома Tubular Bells, выпущенного годом ранее. Альбом стал феноменом, возглавив британские чарты и получив премию Грэмми, давая зеленый свет карьере Майка Олдфилда. В этот момент Олдфилд мог сделать все, что хотел, и он сделал. Он исчез. Он поехал на запад из Лондона и поселился в Кингтоне, красивом торговом городке в Херефордшире. В этой местности доминирует Хергест-Ридж, длинная, большой продолговатый холм с захватывающими дух видами, которая простирается от Кингтона до Гладестри в Уэльсе. Сочетая полеты на планерах над Риджем и игру в местной гостинице Penrhos Court, Олдфилд придумал Hergest Ridge, преемника Tubular Bells. Переиздание, включющее фотографии, сделанные на Ридже в 2023 году, дает возможность переоценить эту захватывающую дух английскую пасторальную музыку, две сюиты, исполненные и сыгранные 21-летним музыкантом, бегущим от славы.
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Отзывы


Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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