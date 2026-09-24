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Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707237
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758768519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка

Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758768519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Pink Floyd - Animals (0190758768519) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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