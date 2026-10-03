David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 387348
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646289431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watch That Man, Aladdin Sane (1913-1938-197?), Drive-In Saturday, Panic In Detroit, Cracked Actor, Time, The Prettiest Star, Let's Spend The Night Together, The Jean Genie, Lady Grinning Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
Нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Watch That Man
|4:30
|A2
|Aladdin Sane (1913-1938-197?)
|5:15
|A3
|Drive-In Saturday
|4:38
|A4
|Panic In Detroit
|4:30
|A5
|Cracked Actor
|3:01
|B1
|Time
|5:10
|B2
|The Prettiest Star
|3:28
|B3
|Let's Spend The Night Together
|3:10
|B4
|The Jean Genie
|4:06
|B5
|Lady Grinning Soul
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646289431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watch That Man, Aladdin Sane (1913-1938-197?), Drive-In Saturday, Panic In Detroit, Cracked Actor, Time, The Prettiest Star, Let's Spend The Night Together, The Jean Genie, Lady Grinning Soul
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
Нет
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Watch That Man
|4:30
|A2
|Aladdin Sane (1913-1938-197?)
|5:15
|A3
|Drive-In Saturday
|4:38
|A4
|Panic In Detroit
|4:30
|A5
|Cracked Actor
|3:01
|B1
|Time
|5:10
|B2
|The Prettiest Star
|3:28
|B3
|Let's Spend The Night Together
|3:10
|B4
|The Jean Genie
|4:06
|B5
|Lady Grinning Soul
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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