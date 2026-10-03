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David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка

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David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Let's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Let&#039;s Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295692735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Let's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love, China Girl, Let’s Dance, Without You, Ricochet, Criminal World, Cat People (Putting Out Fire), Shake It
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка

Track List

A1Modern Love4:48
A2China Girl5:33
A3Let's Dance7:37
A4Without You3:09
B1Ricochet5:13
B2Criminal World4:25
B3Cat People (Putting Out Fire)5:09
B4Shake It3:52



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295692735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Let's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love, China Girl, Let’s Dance, Without You, Ricochet, Criminal World, Cat People (Putting Out Fire), Shake It
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Modern Love4:48
A2China Girl5:33
A3Let's Dance7:37
A4Without You3:09
B1Ricochet5:13
B2Criminal World4:25
B3Cat People (Putting Out Fire)5:09
B4Shake It3:52


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Let's Dance (2018 Remastered) (0190295692735) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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