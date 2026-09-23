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David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка

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David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601271
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David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296773259]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep BeYou, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't HeAbout Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive), Liza Jane, You've Got A Habit of Leaving (alternative mix), Baby Loves That Way (alternative mix), Can't HeAbout Me (alternative mix), I Dig Everything (alternative mix), The London Boys (alternative version), Silly Boy Blue (Tibet version), Let Me Sleep Bemix), In The
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка

История «TOY» берет начало в 1999 году, когда Боуи готовился к выступлению на канале VH1. Дэвид хотел исполнить какую-нибудь раннюю песню, вышедшую до «Space Oddity». Он выбрал «Can’t Help Thinking About Me», записанную в 1966-м, и сыграл ее впервые за 30 лет. Песня вошла в сетлист короткого промо-тура альбома «hours…», а в начале 2000 года Дэвид и продюсер Марк Плати составили список ранних песен Боуи для перезаписи. «TOY» получил свое название в честь новой песни, идущей в треклисте последней. Трек «Toy (Your Turn To Drive)» родился в конце одного из живых дублей «I Dig Everything». Трек основан на переделанных инструментальных партиях. Барабаны Стерлинга Кэмпбелла, бас-гитара Гейл Энн Дорси и фортепиано Майка Гарсона были зациклены и добавлены к гитарной партии Эрла Слика, которая была сэмплирована, растянута и использована в качестве повторяющегося фрагмента. А бэк-вокал Холли Палмер и Эмм Гринер из «I Dig Everything» порезали и собрали заново. Марк Плати вспоминает: «Поскольку этот трек основан на “I Dig Everything”, именно он лучше всего смотрится в конце альбома. Это также подходящее послесловие к эпохе “TOY”». В состав «TOY: BOX» также войдет сет с компакт-дисками и десятидюймовыми пластинками с разными альтернативными миксами и альтернативными версиями песен. Это в том числе би-сайды: дебютный сингл Дэвида «Liza Jane» и трек 1967 года «In The Heat Of The Morning» в поздних миксах Тони Висконти. Кроме них, в треклист вошла «тибетская версия» песни «Silly Boy Blue», записанная в нью-йоркской студии Looking Glass в 2001 году. В то время Боуи выступал на знаменитом благотворительном концерте Tibet House. В записи трека участвовали Филип Гласс (фортепиано) и Моби (гитара). Третья часть сета состоит из особенных миксов — «акустических и одновременно немного электрических» («Unplugged & Somewhat Slightly Electric»). Марк Плати объясняет, как так получилось: «Пока мы записывали основные треки, Эрл Слик посоветовал наложить акустические гитары на все песни. Он сказал, что таким трюком пользовался Кит Ричардс. Иногда эти гитары были частью треков, а в других случаях они получались “подсознательными”.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296773259]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep BeYou, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't HeAbout Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive), Liza Jane, You've Got A Habit of Leaving (alternative mix), Baby Loves That Way (alternative mix), Can't HeAbout Me (alternative mix), I Dig Everything (alternative mix), The London Boys (alternative version), Silly Boy Blue (Tibet version), Let Me Sleep Bemix), In The
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
История «TOY» берет начало в 1999 году, когда Боуи готовился к выступлению на канале VH1. Дэвид хотел исполнить какую-нибудь раннюю песню, вышедшую до «Space Oddity». Он выбрал «Can’t Help Thinking About Me», записанную в 1966-м, и сыграл ее впервые за 30 лет. Песня вошла в сетлист короткого промо-тура альбома «hours…», а в начале 2000 года Дэвид и продюсер Марк Плати составили список ранних песен Боуи для перезаписи. «TOY» получил свое название в честь новой песни, идущей в треклисте последней. Трек «Toy (Your Turn To Drive)» родился в конце одного из живых дублей «I Dig Everything». Трек основан на переделанных инструментальных партиях. Барабаны Стерлинга Кэмпбелла, бас-гитара Гейл Энн Дорси и фортепиано Майка Гарсона были зациклены и добавлены к гитарной партии Эрла Слика, которая была сэмплирована, растянута и использована в качестве повторяющегося фрагмента. А бэк-вокал Холли Палмер и Эмм Гринер из «I Dig Everything» порезали и собрали заново. Марк Плати вспоминает: «Поскольку этот трек основан на “I Dig Everything”, именно он лучше всего смотрится в конце альбома. Это также подходящее послесловие к эпохе “TOY”». В состав «TOY: BOX» также войдет сет с компакт-дисками и десятидюймовыми пластинками с разными альтернативными миксами и альтернативными версиями песен. Это в том числе би-сайды: дебютный сингл Дэвида «Liza Jane» и трек 1967 года «In The Heat Of The Morning» в поздних миксах Тони Висконти. Кроме них, в треклист вошла «тибетская версия» песни «Silly Boy Blue», записанная в нью-йоркской студии Looking Glass в 2001 году. В то время Боуи выступал на знаменитом благотворительном концерте Tibet House. В записи трека участвовали Филип Гласс (фортепиано) и Моби (гитара). Третья часть сета состоит из особенных миксов — «акустических и одновременно немного электрических» («Unplugged & Somewhat Slightly Electric»). Марк Плати объясняет, как так получилось: «Пока мы записывали основные треки, Эрл Слик посоветовал наложить акустические гитары на все песни. Он сказал, что таким трюком пользовался Кит Ричардс. Иногда эти гитары были частью треков, а в других случаях они получались “подсознательными”.


Теги товара: Limited Edition
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David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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