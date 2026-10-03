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David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка

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David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295671433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Day-In Day-Out, Time Will Crawl, Beat Of Your Drum, Never Let Me Down, Zeroes, Glass Spider, Shining Star (Makin' My Love), New York's In Love, 87 And Cry, Bang Bang
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка

Track List

A1Day In Day Out5:39
A2Time Will Crawl4:20
A3Beat Of Your Drum5:06
A4Never Let Me Down4:05
A5Zeroes5:47
B1Glass Spider5:34
B2Shining Star (Makin' My Love)5:06
B3New York's In Love4:34
B4'87 And Cry4:21
B5Bang Bang4:30



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295671433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Day-In Day-Out, Time Will Crawl, Beat Of Your Drum, Never Let Me Down, Zeroes, Glass Spider, Shining Star (Makin' My Love), New York's In Love, 87 And Cry, Bang Bang
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Day In Day Out5:39
A2Time Will Crawl4:20
A3Beat Of Your Drum5:06
A4Never Let Me Down4:05
A5Zeroes5:47
B1Glass Spider5:34
B2Shining Star (Makin' My Love)5:06
B3New York's In Love4:34
B4'87 And Cry4:21
B5Bang Bang4:30


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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