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Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 1
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 2
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 3
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 4
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 5
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 6
Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
I've Been Expecting You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 1
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 2
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 3
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 4
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 5
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 6
  • Robbie Williams - I&#039;ve Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435503981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
I've Been Expecting You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Strong, No Regrets, Millennium, Phoenix From the Flames, Win Some Lose Some, Grace, It's Only Us, Heaven From Here, Karma Killer, She's The One, Man Machine, These Dreams, Hidden tracks Stand Your Ground, Stalker's Day Off (I've Been Hanging Around)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strong, No Regrets, Millennium, Phoenix From the Flames, Win Some Lose Some, Grace, It's Only Us, Heaven From Here, Karma Killer, She's The One, Man Machine, These Dreams, Hidden tracks Stand Your Ground, Stalker's Day Off (I've Been Hanging Around)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка

22.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная пластинка.
Качественное переиздание.
Каеф)

Недостатки:
нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435503981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
I've Been Expecting You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Strong, No Regrets, Millennium, Phoenix From the Flames, Win Some Lose Some, Grace, It's Only Us, Heaven From Here, Karma Killer, She's The One, Man Machine, These Dreams, Hidden tracks Stand Your Ground, Stalker's Day Off (I've Been Hanging Around)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strong, No Regrets, Millennium, Phoenix From the Flames, Win Some Lose Some, Grace, It's Only Us, Heaven From Here, Karma Killer, She's The One, Man Machine, These Dreams, Hidden tracks Stand Your Ground, Stalker's Day Off (I've Been Hanging Around)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная пластинка.
Качественное переиздание.
Каеф)

Недостатки:
нет


Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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