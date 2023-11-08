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Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 6
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 3
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 4
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 6
  • Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GREEN DAY
filter_none Товар входит в коллекцию GREEN DAY

Коллекция GREEN DAY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624604617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Трек-лист
Armatage Shanks, Brat, Stuck With Me, Geek Stink Breath, No Pride, Bab's Uvula Who?, 86, Panic Song, Stuart And The Ave., Brain Stew, Jaded, Westbound Sign, Tight Wad Hill, Walking Contradiction
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка

Track List

A1Armatage Shanks
A2Brat
A3Stuck With Me
A4Geek Stink Breath
A5No Pride
A6Bab's Uvula Who?
A786
B1Panic Song
B2Stuart And The Ave.
B3Brain Stew
B4Jaded
B5Westbound Sign
B6Tight Wad Hill
B7Walking Contradiction



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка

08.11.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание редкого альбома.
Качество на уровне.

Недостатки:
нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624604617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Трек-лист
Armatage Shanks, Brat, Stuck With Me, Geek Stink Breath, No Pride, Bab's Uvula Who?, 86, Panic Song, Stuart And The Ave., Brain Stew, Jaded, Westbound Sign, Tight Wad Hill, Walking Contradiction
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Armatage Shanks
A2Brat
A3Stuck With Me
A4Geek Stink Breath
A5No Pride
A6Bab's Uvula Who?
A786
B1Panic Song
B2Stuart And The Ave.
B3Brain Stew
B4Jaded
B5Westbound Sign
B6Tight Wad Hill
B7Walking Contradiction


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.11.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание редкого альбома.
Качество на уровне.

Недостатки:
нет


Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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