Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 98854
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Загружаем...
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Трек-лист
Razor, Over And Out, Walking After You, Marigold, My Hero, Next Year, Another Round, Big Me, Cold Day In The Sun, Skin And Bones, February Stars, Times Like These, Friend Of A Friend, Best Of You, Everlong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Razor
|A2
|Over And Out
|A3
|Walking After You
|B1
|Marigold
|B2
|My Hero
|B3
|Next Year
|B4
|Another Round
|B5
|Big Me
|C1
|Cold Day In The Sun
|C2
|Skin And Bones
|C3
|February Stars
|C4
|Times Like These
|D1
|Friend Of A Friend
|D2
|Best Of You
|D3
|Everlong
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Трек-лист
Razor, Over And Out, Walking After You, Marigold, My Hero, Next Year, Another Round, Big Me, Cold Day In The Sun, Skin And Bones, February Stars, Times Like These, Friend Of A Friend, Best Of You, Everlong
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Razor
|A2
|Over And Out
|A3
|Walking After You
|B1
|Marigold
|B2
|My Hero
|B3
|Next Year
|B4
|Another Round
|B5
|Big Me
|C1
|Cold Day In The Sun
|C2
|Skin And Bones
|C3
|February Stars
|C4
|Times Like These
|D1
|Friend Of A Friend
|D2
|Best Of You
|D3
|Everlong
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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