AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 98490
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
Коллекция AC/DC
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитAC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитAC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитAC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) ви...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитAC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитAC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитAC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитAC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитAC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитAC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитAC/DC - Power Up (0194397255614) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751077114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let?s Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad, If You Dare
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Thunderstruck
|4:52
|A2
|Fire Your Guns
|2:53
|A3
|Moneytalks
|3:45
|A4
|The Razors Edge
|4:22
|A5
|Mistress For Christmas
|3:58
|A6
|Rock Your Heart Out
|4:06
|B1
|Are You Ready
|4:10
|B2
|Got You By The Balls
|4:29
|B3
|Shot Of Love
|3:57
|B4
|Let?s Make It
|3:32
|B5
|Goodbye And Good Riddance To Bad Luck
|3:14
|B6
|If You Dare
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFalco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMidnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (019958425141...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитSlayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитNectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751077114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let?s Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad, If You Dare
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Thunderstruck
|4:52
|A2
|Fire Your Guns
|2:53
|A3
|Moneytalks
|3:45
|A4
|The Razors Edge
|4:22
|A5
|Mistress For Christmas
|3:58
|A6
|Rock Your Heart Out
|4:06
|B1
|Are You Ready
|4:10
|B2
|Got You By The Balls
|4:29
|B3
|Shot Of Love
|3:57
|B4
|Let?s Make It
|3:32
|B5
|Goodbye And Good Riddance To Bad Luck
|3:14
|B6
|If You Dare
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Отличный релиз шедевра AC DC . Плотные внешний и внутренний конверты . Внутренний с фото и информацией о группе. Винил чёрный 180 грамм . Отличное звучание без шумов и посторонних звуков .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Двенадцатый студийный альбом австралийской хард-рок группы AC DC, выпущен 21 сентября 1990 года .
Единственный студийный альбом группы , в записи которого участвовал ударник Крис Слейд. Альбом включает в себя песни Thunderstruck и Moneytalks , одни из самых известных треков AC DC. Огромный коммерческий успех вернул группе известность конца 70-х — начала 80-х годов. Альбом находится на 2 месте по рейтингу Billboard 200 в США и на 4 месте — в Великобритании . The Razor’s Edge был пятикратно сертифицирован как платиновый альбом (продано 5 миллионов копий)
Достоинства:
Отличный альбом, отличный звук! Издание на уровне!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасный альбом! Спасибо Котофото!
AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный релиз шедевра AC DC . Плотные внешний и внутренний конверты . Внутренний с фото и информацией о группе. Винил чёрный 180 грамм . Отличное звучание без шумов и посторонних звуков .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Двенадцатый студийный альбом австралийской хард-рок группы AC DC, выпущен 21 сентября 1990 года .
Единственный студийный альбом группы , в записи которого участвовал ударник Крис Слейд. Альбом включает в себя песни Thunderstruck и Moneytalks , одни из самых известных треков AC DC. Огромный коммерческий успех вернул группе известность конца 70-х — начала 80-х годов. Альбом находится на 2 месте по рейтингу Billboard 200 в США и на 4 месте — в Великобритании . The Razor’s Edge был пятикратно сертифицирован как платиновый альбом (продано 5 миллионов копий)
Достоинства:
Отличный альбом, отличный звук! Издание на уровне!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасный альбом! Спасибо Котофото!