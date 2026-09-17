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The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка

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The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 1
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 2
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 3
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 4
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 5
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 6
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 3
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 4
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 5
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 6
  • The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SMITHS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию SMITHS, THE

Коллекция SMITHS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Headmaster Ritual, Rusholme Ruffians, I Want The One I Can't Have, What She Said, That Joke Isn't Funny Anymore, Nowhere Fast, Well I Wonder, Barbarism Begins At Home, Meat Is Murder
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка

Track List

A1The Headmaster Ritual4:52
A2Rusholme Ruffians4:19
A3I Want The One I Can't Have3:13
A4What She Said2:40
A5That Joke Isn't Funny Anymore4:57
B1Nowhere Fast2:35
B2Well I Wonder4:00
B3Barbarism Begins At Home7:00
B4Meat Is Murder6:05

Отзывы о товаре The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Headmaster Ritual, Rusholme Ruffians, I Want The One I Can't Have, What She Said, That Joke Isn't Funny Anymore, Nowhere Fast, Well I Wonder, Barbarism Begins At Home, Meat Is Murder
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Headmaster Ritual4:52
A2Rusholme Ruffians4:19
A3I Want The One I Can't Have3:13
A4What She Said2:40
A5That Joke Isn't Funny Anymore4:57
B1Nowhere Fast2:35
B2Well I Wonder4:00
B3Barbarism Begins At Home7:00
B4Meat Is Murder6:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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