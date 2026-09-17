The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 99468
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Коллекция SMITHS, THE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Headmaster Ritual, Rusholme Ruffians, I Want The One I Can't Have, What She Said, That Joke Isn't Funny Anymore, Nowhere Fast, Well I Wonder, Barbarism Begins At Home, Meat Is Murder
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Headmaster Ritual
|4:52
|A2
|Rusholme Ruffians
|4:19
|A3
|I Want The One I Can't Have
|3:13
|A4
|What She Said
|2:40
|A5
|That Joke Isn't Funny Anymore
|4:57
|B1
|Nowhere Fast
|2:35
|B2
|Well I Wonder
|4:00
|B3
|Barbarism Begins At Home
|7:00
|B4
|Meat Is Murder
|6:05
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646658787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smiths
Альбом (сингл)
MEAT IS MURDER
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Headmaster Ritual, Rusholme Ruffians, I Want The One I Can't Have, What She Said, That Joke Isn't Funny Anymore, Nowhere Fast, Well I Wonder, Barbarism Begins At Home, Meat Is Murder
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Headmaster Ritual
|4:52
|A2
|Rusholme Ruffians
|4:19
|A3
|I Want The One I Can't Have
|3:13
|A4
|What She Said
|2:40
|A5
|That Joke Isn't Funny Anymore
|4:57
|B1
|Nowhere Fast
|2:35
|B2
|Well I Wonder
|4:00
|B3
|Barbarism Begins At Home
|7:00
|B4
|Meat Is Murder
|6:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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