Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 99007
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
Коллекция HENDRIX, JIMI
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитHendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) винилова...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитJimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) ...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитJimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитJimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love Or Confusion, I Dont Live Today, May This Be Love, Fire, Third Stone From The Sun, Remember, Are You Experienced, Hey Joe, Stone Free, Purple Haze, 51st Anniversary, The Wind Cries Mary, Highway Chile
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Foxy Lady
|3:19
|A2
|Manic Depression
|3:42
|A3
|Red House
|3:42
|A4
|Can You See Me
|2:33
|A5
|Love Or Confusion
|3:11
|A6
|I Don't Live Today
|3:55
|B1
|May This Be Love
|3:11
|B2
|Fire
|2:43
|B3
|Third Stone From The Sun
|6:44
|B4
|Remember
|2:48
|B5
|Are You Experienced
|4:14
|C1
|Hey Joe
|3:30
|C2
|Stone Free
|3:36
|C3
|Purple Haze
|2:51
|D1
|51st Anniversary
|3:16
|D2
|The Wind Cries Mary
|3:20
|D3
|Highway Chile
|3:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love Or Confusion, I Dont Live Today, May This Be Love, Fire, Third Stone From The Sun, Remember, Are You Experienced, Hey Joe, Stone Free, Purple Haze, 51st Anniversary, The Wind Cries Mary, Highway Chile
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Foxy Lady
|3:19
|A2
|Manic Depression
|3:42
|A3
|Red House
|3:42
|A4
|Can You See Me
|2:33
|A5
|Love Or Confusion
|3:11
|A6
|I Don't Live Today
|3:55
|B1
|May This Be Love
|3:11
|B2
|Fire
|2:43
|B3
|Third Stone From The Sun
|6:44
|B4
|Remember
|2:48
|B5
|Are You Experienced
|4:14
|C1
|Hey Joe
|3:30
|C2
|Stone Free
|3:36
|C3
|Purple Haze
|2:51
|D1
|51st Anniversary
|3:16
|D2
|The Wind Cries Mary
|3:20
|D3
|Highway Chile
|3:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка