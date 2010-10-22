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The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка

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The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2010
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS (MONO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98766
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Загружаем...
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The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227978884
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2010
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS (MONO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка

Track List

A1Break On Through (To The Other Side)2:25
A2Soul Kitchen3:30
A3The Crystal Ship2:30
A4Twentieth Century Fox2:30
A5Alabama Song (Whisky Bar)3:15
A6Light My Fire6:50
B1Back Door Man3:30
B2I Looked At You2:18
B3End Of The Night2:49
B4Take It As It Comes2:13
B5The End11:35



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227978884
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2010
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS (MONO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Break On Through (To The Other Side)2:25
A2Soul Kitchen3:30
A3The Crystal Ship2:30
A4Twentieth Century Fox2:30
A5Alabama Song (Whisky Bar)3:15
A6Light My Fire6:50
B1Back Door Man3:30
B2I Looked At You2:18
B3End Of The Night2:49
B4Take It As It Comes2:13
B5The End11:35


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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