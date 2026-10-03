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Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
THE CRY OF LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430917811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
THE CRY OF LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Freedom, Drifting, Ezy Ryder, Night Bird Flying, My Friend, Straight Ahead, Astro Man, Angel, In From The Storm, Belly Button Window
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка

Track List

A1Freedom3:24
A2Drifting3:46
A3Ezy Ryder4:09
A4Night Bird Flying3:50
A5My Friend4:40
B1Straight Ahead4:42
B2Astro Man3:37
B3Angel4:25
B4In From The Storm3:42
B5Belly Button Window3:34



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430917811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
THE CRY OF LOVE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Freedom, Drifting, Ezy Ryder, Night Bird Flying, My Friend, Straight Ahead, Astro Man, Angel, In From The Storm, Belly Button Window
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Freedom3:24
A2Drifting3:46
A3Ezy Ryder4:09
A4Night Bird Flying3:50
A5My Friend4:40
B1Straight Ahead4:42
B2Astro Man3:37
B3Angel4:25
B4In From The Storm3:42
B5Belly Button Window3:34


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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