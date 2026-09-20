Jimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk On The Wild Side, Ol Man River, In A Mellotone, Step Right Up, Beggar For The Blues, Bashin, Old Cowhand (From The Rio Grande), Bashin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVarious Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDepeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBoney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитSly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDavid Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) вин...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk On The Wild Side, Ol Man River, In A Mellotone, Step Right Up, Beggar For The Blues, Bashin, Old Cowhand (From The Rio Grande), Bashin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка