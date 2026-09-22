Oscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays Cole Porter
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 722205
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8437016248263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays Cole Porter
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Still Of The Night, It's All Right With Me, Love For Sale, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, Every Time We Say Goodbye, Night And Day, Easy To Love, Why Can't You Behave, I Love Paris, I Concentrate On You, It's De-Lovely, I Get A Kick Out Of You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Still Of The Night, It's All Right With Me, Love For Sale, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, Every Time We Say Goodbye, Night And Day, Easy To Love, Why Can't You Behave, I Love Paris, I Concentrate On You, It's De-Lovely, I Get A Kick Out Of You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8437016248263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays Cole Porter
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Still Of The Night, It's All Right With Me, Love For Sale, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, Every Time We Say Goodbye, Night And Day, Easy To Love, Why Can't You Behave, I Love Paris, I Concentrate On You, It's De-Lovely, I Get A Kick Out Of You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Still Of The Night, It's All Right With Me, Love For Sale, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, Every Time We Say Goodbye, Night And Day, Easy To Love, Why Can't You Behave, I Love Paris, I Concentrate On You, It's De-Lovely, I Get A Kick Out Of You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Oscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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