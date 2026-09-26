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Samsung – купить продукцию компании Самсунг по выгодной цене в Санкт-Петербурге. Каталог товаров бренда в интернет-магазине КотоФото
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Samsung

Смартфоны
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Аксессуары

Впечатляющие смартфоны Galaxy

Самые передовые технологии и инновации теперь доступны вам!

Откройте для себя AI помощника нового уровня и наслаждайтесь съемкой,
просмотром контента, общением и игрой как никогда раньше.

Galaxy Z

Складные флагманы

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Galaxy S

Классические смартфоны

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Galaxy A

Инновации, доступные каждому

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Galaxy M

Производительные

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Аксессуары

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Galaxy S25 Ultra

Добро пожаловать в эру мобильного искусственного интеллекта. Выполняйте повседневные задачи без труда с AI помощником нового уровня

  • Решай задачи по-новому
  • Играй по-новому
  • Создавай контент по-новому
  • Следи за здоровьем по-новому
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Galaxy Fold6

Максимум продуктивности на большом экране с искусственным интеллектом Galaxy AI

  • Решай задачи по-новому
  • Создавай контент по-новому
  • Общайся по-новому
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Galaxy Z Flip6

Лучший смартфон для твоегосамовыражения с искусственным интеллектом Galaxy AI

  • Открой стиль заново
  • Открой творчество заново
  • Открой общение заново
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Galaxy S24 FE

Флагманские возможности камеры

  • Ещё больше креатива
  • Ещё больше побед
  • Ещё больше продуктивности
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Galaxy A*

Смартфон для впечатляющей фото и видео съёмки1

  • Основная камера 50 МП с OIS, HDR видео, AI Портрет
  • 8 ядерный процессор, 4 нм
  • Защита от воды и пыли IP672
  • Защита данных Samsung Knox
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Galaxy M

М - значит мощность

  • Мощный процессор для любых задач
  • Виртуальная оперативная память RAM Plus
  • Сверхплавный экран 120 Гц
  • Ёмкий аккумулятор 5 000 мА ч и быстрая зарядка
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Планшеты

Добро пожаловать в мир творчества и неограниченных возможностей! Создавайте неповторимые шедевры, работайте, делайте заметки, играйте в любимые игры, смотрите фильмы и сериалы – все это возможно 24/7 с планшетами Samsung Galaxy. Выберите свой идеальный планшет и наслаждайтесь любимым контентом в любое время и в любом месте.

Galaxy Tab S Для работы и учебы Смотреть все
Galaxy Tab A Для развлечений Смотреть все
Аксессуары Смотреть все
Galaxy Tab S10

Новый уровень премиальных планшетов4

  • Новейший способ решать задачи
  • Магия AI в S Pen
  • Производительность Ультра класса
  • Кристально чистые цвета и звуки
  • Защита от воды и пыли IP68
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Galaxy Tab A9+

Всё гениальное — просто

  • Гармоничный дизайн металлического корпуса
  • 11” экран с передачей естественных оттенков
  • 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos
  • С поддержкой быстрой зарядки5
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Galaxy Watch

Носимые устройства Samsung Galaxy – ваш верный спутник на пути к самосовершенствованию. Будьте в движении, достигайте поставленных целей и держите связь с миром. Легко и просто. С помощью Galaxy Watch.

Galaxy Watch Ultra Новый премиальный дизайн
для высоких достижений Смотреть все
Galaxy Watch7 Хорошее самочувствие
каждый день Смотреть все
Galaxy Watch6 Classic Инновации
в классическом корпусе Смотреть все
Galaxy Fit3 Персональный
фитнес-тренер Смотреть все
Galaxy Watch Ultra

Новый премиальный дизайн с AI функциями для высоких достижений

  • Титан аэрокосмического класса
  • Технология Galaxy AI Health Insights
  • Водонепроницаемость до 10 атмосфер
  • Время автономной работы до 100 часов
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Galaxy Watch7

Персональный AI-ассистент
Детальная информация о самочувствии с Galaxy AI

  • Персональные рекомендации по улучшению сна
  • Расширенныe фитнес-функции
  • Улучшенный процессор нового поколения
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Galaxy Watch6 Classic
  • Классика премиум дизайна
  • Умный контроль тренировок и самочувствия
  • Детальный анализ качества сна
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Наушники Galaxy Buds

Беспроводные наушники с технологиями профессионального уровня, обеспечивающими невероятное погружение в захватывающий звук. С наушниками Galaxy Buds вы сами решаете, отключить внешние звуки и погрузиться в любимую музыку или слышать всё происходящее вокруг вас здесь и сейчас.

Galaxy Buds3 Pro Профессиональный
звук Смотреть все
Galaxy Buds3 Захватывающий
Hi-fi звук Смотреть все
Galaxy Buds FE Отличный звук,
доступный каждому Смотреть все
Buds3 Pro

Новые яркие Galaxy Buds с профессиональным звуком и искусственным интеллектом

  • Хай-тек дизайн с ярким акцентом
  • Профессиональный Hi-Fi звук
  • Адаптивное управление шумом
  • Общение без помех с Galaxy AI
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Galaxy Buds3

Оригинальный дизайн в сочетании с превосходным звуком, в любом месте и в любое время

  • Новые грани комфорта
  • Захватывающий Hi-Fi звук
  • Шумоподавление с учётом посадки
  • Общение без помех с Galaxy AI
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Galaxy Buds FE

Твой незаменимый спутник в мире музыки

  • Эффективное шумоподавление
  • Яркий и насыщенный бас
  • До 30 часов воспроизведения
  • Комфортная и надёжная посадка
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Чехлы Смотреть все
Все товары Samsung
  1. На основании технических характеристик модели Galaxy A54 5G.
  2. Сертификат соответствия стандарту IP67 (пыле- и влагозащита)
  3. Дисплей Dynamic AMOLED 2x, лучший в серии планшетов Samsung Galaxy Tab.
  4. Среди коммерческих планшетов серии Galaxy.
  5. СЗУ (Сетевое зарядное устройство) мощностью 45 Вт, поддерживающее функцию адаптивной быстрой зарядки, приобретается отдельно

*На основе характеристик модели Galaxy A55. Изображение смоделировано. Для некоторых AI функций требуется вход в аккаунт Samsung. AI (Artificial Intelligence) – искусственный интеллект. Гэлакси, Зэд, Флип, Фолд, Бадс, Про, Ультра, Хай-Фай, Таб, Эс, Эс Пен.

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