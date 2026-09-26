Samsung – купить продукцию компании Самсунг по выгодной цене в Санкт-Петербурге. Каталог товаров бренда в интернет-магазине КотоФото

Samsung
Впечатляющие смартфоны Galaxy
Самые передовые технологии и инновации теперь доступны вам!
Откройте для себя AI помощника нового уровня и наслаждайтесь
съемкой,
просмотром контента, общением и игрой как никогда раньше.
Добро пожаловать в эру мобильного искусственного интеллекта. Выполняйте повседневные задачи без труда с AI помощником нового уровня
- Решай задачи по-новому
- Играй по-новому
- Создавай контент по-новому
- Следи за здоровьем по-новому
Максимум продуктивности на большом экране с искусственным интеллектом Galaxy AI
- Решай задачи по-новому
- Создавай контент по-новому
- Общайся по-новому
Лучший смартфон для твоегосамовыражения с искусственным интеллектом Galaxy AI
- Открой стиль заново
- Открой творчество заново
- Открой общение заново
Флагманские возможности камеры
- Ещё больше креатива
- Ещё больше побед
- Ещё больше продуктивности
Смартфон для впечатляющей фото и видео съёмки1
- Основная камера 50 МП с OIS, HDR видео, AI Портрет
- 8 ядерный процессор, 4 нм
- Защита от воды и пыли IP672
- Защита данных Samsung Knox
М - значит мощность
- Мощный процессор для любых задач
- Виртуальная оперативная память RAM Plus
- Сверхплавный экран 120 Гц
- Ёмкий аккумулятор 5 000 мА ч и быстрая зарядка
Планшеты
Добро пожаловать в мир творчества и неограниченных возможностей! Создавайте неповторимые шедевры, работайте, делайте заметки, играйте в любимые игры, смотрите фильмы и сериалы – все это возможно 24/7 с планшетами Samsung Galaxy. Выберите свой идеальный планшет и наслаждайтесь любимым контентом в любое время и в любом месте.
Новый уровень премиальных планшетов4
- Новейший способ решать задачи
- Магия AI в S Pen
- Производительность Ультра класса
- Кристально чистые цвета и звуки
- Защита от воды и пыли IP68
Всё гениальное — просто
- Гармоничный дизайн металлического корпуса
- 11” экран с передачей естественных оттенков
- 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos
- С поддержкой быстрой зарядки5
Galaxy Watch
Носимые устройства Samsung Galaxy – ваш верный спутник на пути к самосовершенствованию. Будьте в движении, достигайте поставленных целей и держите связь с миром. Легко и просто. С помощью Galaxy Watch.
Новый премиальный дизайн с AI функциями для высоких достижений
- Титан аэрокосмического класса
- Технология Galaxy AI Health Insights
- Водонепроницаемость до 10 атмосфер
- Время автономной работы до 100 часов
Персональный AI-ассистент
Детальная информация о самочувствии с Galaxy AI
- Персональные рекомендации по улучшению сна
- Расширенныe фитнес-функции
- Улучшенный процессор нового поколения
- Классика премиум дизайна
- Умный контроль тренировок и самочувствия
- Детальный анализ качества сна
Наушники Galaxy Buds
Беспроводные наушники с технологиями профессионального уровня, обеспечивающими невероятное погружение в захватывающий звук. С наушниками Galaxy Buds вы сами решаете, отключить внешние звуки и погрузиться в любимую музыку или слышать всё происходящее вокруг вас здесь и сейчас.
Новые яркие Galaxy Buds с профессиональным звуком и искусственным интеллектом
- Хай-тек дизайн с ярким акцентом
- Профессиональный Hi-Fi звук
- Адаптивное управление шумом
- Общение без помех с Galaxy AI
Оригинальный дизайн в сочетании с превосходным звуком, в любом месте и в любое время
- Новые грани комфорта
- Захватывающий Hi-Fi звук
- Шумоподавление с учётом посадки
- Общение без помех с Galaxy AI
Твой незаменимый спутник в мире музыки
- Эффективное шумоподавление
- Яркий и насыщенный бас
- До 30 часов воспроизведения
- Комфортная и надёжная посадка
- На основании технических характеристик модели Galaxy A54 5G.
- Сертификат соответствия стандарту IP67 (пыле- и влагозащита)
- Дисплей Dynamic AMOLED 2x, лучший в серии планшетов Samsung Galaxy Tab.
- Среди коммерческих планшетов серии Galaxy.
- СЗУ (Сетевое зарядное устройство) мощностью 45 Вт, поддерживающее функцию адаптивной быстрой зарядки, приобретается отдельно
*На основе характеристик модели Galaxy A55. Изображение смоделировано. Для некоторых AI функций требуется вход в аккаунт Samsung. AI (Artificial Intelligence) – искусственный интеллект. Гэлакси, Зэд, Флип, Фолд, Бадс, Про, Ультра, Хай-Фай, Таб, Эс, Эс Пен.