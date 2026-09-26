Samsung – купить продукцию компании Самсунг по выгодной цене в Санкт-Петербурге. Каталог товаров бренда в интернет-магазине КотоФото

Samsung

Впечатляющие смартфоны Galaxy Самые передовые технологии и инновации теперь доступны вам! Откройте для себя AI помощника нового уровня и наслаждайтесь съемкой,

просмотром контента, общением и игрой как никогда раньше.

Galaxy S25 Ultra Добро пожаловать в эру мобильного искусственного интеллекта. Выполняйте повседневные задачи без труда с AI помощником нового уровня Решай задачи по-новому

Играй по-новому

Создавай контент по-новому

Следи за здоровьем по-новому Смотреть все Galaxy Fold6 Максимум продуктивности на большом экране с искусственным интеллектом Galaxy AI Решай задачи по-новому

Создавай контент по-новому

Общайся по-новому Смотреть все Galaxy Z Flip6 Лучший смартфон для твоегосамовыражения с искусственным интеллектом Galaxy AI Открой стиль заново

Открой творчество заново

Открой общение заново Смотреть все Galaxy S24 FE Флагманские возможности камеры Ещё больше креатива

Ещё больше побед

Ещё больше продуктивности Смотреть все Galaxy A* Смартфон для впечатляющей фото и видео съёмки1 Основная камера 50 МП с OIS, HDR видео, AI Портрет

8 ядерный процессор, 4 нм

Защита от воды и пыли IP67 2

Защита данных Samsung Knox Смотреть все Galaxy M М - значит мощность Мощный процессор для любых задач

Виртуальная оперативная память RAM Plus

Сверхплавный экран 120 Гц

Ёмкий аккумулятор 5 000 мА ч и быстрая зарядка Купить

Планшеты Добро пожаловать в мир творчества и неограниченных возможностей! Создавайте неповторимые шедевры, работайте, делайте заметки, играйте в любимые игры, смотрите фильмы и сериалы – все это возможно 24/7 с планшетами Samsung Galaxy. Выберите свой идеальный планшет и наслаждайтесь любимым контентом в любое время и в любом месте.

Galaxy Tab S10 Новый уровень премиальных планшетов4 Новейший способ решать задачи

Магия AI в S Pen

Производительность Ультра класса

Кристально чистые цвета и звуки

Защита от воды и пыли IP68 Купить Galaxy Tab A9+ Всё гениальное — просто Гармоничный дизайн металлического корпуса

11” экран с передачей естественных оттенков

4 динамика с поддержкой Dolby Atmos

С поддержкой быстрой зарядки5 Купить

Galaxy Watch Носимые устройства Samsung Galaxy – ваш верный спутник на пути к самосовершенствованию. Будьте в движении, достигайте поставленных целей и держите связь с миром. Легко и просто. С помощью Galaxy Watch.

Galaxy Watch Ultra Новый премиальный дизайн с AI функциями для высоких достижений Титан аэрокосмического класса

Технология Galaxy AI Health Insights

Водонепроницаемость до 10 атмосфер

Время автономной работы до 100 часов Купить Galaxy Watch7 Персональный AI-ассистент

Детальная информация о самочувствии с Galaxy AI Персональные рекомендации по улучшению сна

Расширенныe фитнес-функции

Улучшенный процессор нового поколения Купить Galaxy Watch6 Classic Классика премиум дизайна

Умный контроль тренировок и самочувствия

Детальный анализ качества сна Купить

Наушники Galaxy Buds Беспроводные наушники с технологиями профессионального уровня, обеспечивающими невероятное погружение в захватывающий звук. С наушниками Galaxy Buds вы сами решаете, отключить внешние звуки и погрузиться в любимую музыку или слышать всё происходящее вокруг вас здесь и сейчас.

Buds3 Pro Новые яркие Galaxy Buds с профессиональным звуком и искусственным интеллектом Хай-тек дизайн с ярким акцентом

Профессиональный Hi-Fi звук

Адаптивное управление шумом

Общение без помех с Galaxy AI Купить

Galaxy Buds3 Оригинальный дизайн в сочетании с превосходным звуком, в любом месте и в любое время Новые грани комфорта

Захватывающий Hi-Fi звук

Шумоподавление с учётом посадки

Общение без помех с Galaxy AI Смотреть все