Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.
Особенности:
- Блокировка кнопки включения;
- Возможность подключения к пылесосу;
- Ограничитель глубины реза;
- Размер хода платформы - 4 мм;
- Подходит оснастка других производителей.
Комплектация:
- Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT;
- Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди;
- Насадка-пилка для быстрой резки древесины;
- Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине;
- Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины;
- Насадка (полукруглая) для удаления материала;
- Насадка-скребок для удаления материала;
- Подошва для шлифования;
- Шлифовальные листы (25 шт.);
- Универсальный адаптер (переходник);
- Шестигранник 5 мм;
- Насадка для подключения к пылесосу;
- Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза;
- Шестигранник 3 мм;
- Кейс.
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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.
Особенности:
- Блокировка кнопки включения;
- Возможность подключения к пылесосу;
- Ограничитель глубины реза;
- Размер хода платформы - 4 мм;
- Подходит оснастка других производителей.
Комплектация:
- Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT;
- Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди;
- Насадка-пилка для быстрой резки древесины;
- Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине;
- Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины;
- Насадка (полукруглая) для удаления материала;
- Насадка-скребок для удаления материала;
- Подошва для шлифования;
- Шлифовальные листы (25 шт.);
- Универсальный адаптер (переходник);
- Шестигранник 5 мм;
- Насадка для подключения к пылесосу;
- Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза;
- Шестигранник 3 мм;
- Кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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