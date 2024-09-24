Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 190 руб. 3 144 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 78264
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
51
Материал
винил
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х11
Вес, кг.
3.25
Описание товара Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л
Бассейн Intex 28101 для всей семьи. Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
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Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
51
Материал
винил
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Бассейн Intex 28101 для всей семьи. Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
Достоинства:
Комментарий:
Летом купались, значит норм.
Достоинства:
Комментарий:
Лето отстоял без вопросов, сыну все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Бассейн отличный, дети лето провели отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бассейн.Взрослый человек тоже помещается
Достоинства:
Комментарий:
Для детей отличный бассейн. Есть отверстия под фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классный вместительный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Супер ! Накачивать минимально всего одно кольцо! Держит форму ! Поваляться самое то ! И еще делаю упражнения всяческие !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, прочный бассейн. Вместил трое семилетних детей,прыгали, играли. Всё выдержал.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но пробка для надувного ободка слишком мала, пришлось пробкой от коньяка закрывать иначе воздух сдувается
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд всё хорошо, будем пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем басеин отличный . Верхний круг спускает немного не знаю где . А так отличный
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой, спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Чудесный! Прогревается быстро, места хватает на игрища 3 детей. Трое взрослых тоже поместятся посидеть, охладиться. В общем всё устраивает, главное — места много не занимает и свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Для ребенка 3 года самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Бассейн хороший. Удобный, набирается не долго, вода довольно быстро согревается(дня достаточно), товаром остались довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Когда в одном из комментариев написали что можно надуть губами, решила что это безумие, я шар не покраснев не надую.Оказывается бассейн имеет суть поплавка,а надуть нужно только верхний обруч
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в целой коробке. Пока не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар надуть можно даже ртом без дырок
Достоинства:
Комментарий:
хороший бассейн ,рекомендую.
Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л
Достоинства:
Комментарий:
Летом купались, значит норм.
Достоинства:
Комментарий:
Лето отстоял без вопросов, сыну все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Бассейн отличный, дети лето провели отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бассейн.Взрослый человек тоже помещается
Достоинства:
Комментарий:
Для детей отличный бассейн. Есть отверстия под фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классный вместительный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Супер ! Накачивать минимально всего одно кольцо! Держит форму ! Поваляться самое то ! И еще делаю упражнения всяческие !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, прочный бассейн. Вместил трое семилетних детей,прыгали, играли. Всё выдержал.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но пробка для надувного ободка слишком мала, пришлось пробкой от коньяка закрывать иначе воздух сдувается
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд всё хорошо, будем пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем басеин отличный . Верхний круг спускает немного не знаю где . А так отличный
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой, спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Чудесный! Прогревается быстро, места хватает на игрища 3 детей. Трое взрослых тоже поместятся посидеть, охладиться. В общем всё устраивает, главное — места много не занимает и свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Для ребенка 3 года самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Бассейн хороший. Удобный, набирается не долго, вода довольно быстро согревается(дня достаточно), товаром остались довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Когда в одном из комментариев написали что можно надуть губами, решила что это безумие, я шар не покраснев не надую.Оказывается бассейн имеет суть поплавка,а надуть нужно только верхний обруч
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в целой коробке. Пока не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар надуть можно даже ртом без дырок
Достоинства:
Комментарий:
хороший бассейн ,рекомендую.