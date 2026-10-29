Бензопила DAEWOO DACS4516
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб.
В наличии
Код товара: 77360
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 030 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х46х27
Вес, кг.
6.2
Описание товара Бензопила DAEWOO DACS4516
Бензиновая пила DAEWOO DACS4516 оснащена двухтактным двигателем 045 two stroke. Используется для распила деревьев, обрезания веток. Для доступа к воздушному фильтру не требуются дополнительные инструменты. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензиновая пила DAEWOO DACS4516 оснащена двухтактным двигателем 045 two stroke. Используется для распила деревьев, обрезания веток. Для доступа к воздушному фильтру не требуются дополнительные инструменты. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила DAEWOO DACS4516 – стоимость товара 10030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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