Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 755360
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка
Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитMichael Jackson - Invincible (0190758664613) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитPearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитBlack Sabbath - Reunion (0196587146214) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитAutechre - Amber (0801061802516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитRush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитJamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитCarl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) винило...
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитRonnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) вини...
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитMinistry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитКаста - Быль В Глаза (Black Vinyl) (2Lp) (4603320377553B) Винило...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Utah Saints - Two (Clear & Turquoise Marbled) (8719262044883) виниловая пластинка