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Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363)

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Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - фото 2
Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Branford Marsalis, Dianne Reeves
Альбом (сингл)
Dedicated To You
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - фото 1
  • Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - фото 2
  • Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
В наличии
Код товара: 755045
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363)
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0199957792363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Branford Marsalis, Dianne Reeves
Альбом (сингл)
Dedicated To You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Autumn Serenade, Dedicated To You, Big Nick, You Are Too Beautiful, Lush Life, 26-2, My One and Only, They Say It's Wonderful, Central Park West, Say It (Over and Over Again), Nancy (With the Laughing Face), Big Nick (Trio)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363)

В честь 100-летия со дня рождения Джона Колтрейна Брэнфорд Марсалис, его квартет и певица Дайан Ривз исполняют все песни из классического альбома «John Coltrane & Johnny Hartman», создавая свежую уникальную дань уважения легендарному музыканту. В качестве бонуса Марсалис также блистает в шести дополнительных инструментальных композициях Колтрейна. Издание на виниле Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз отдают альбомом Dedicated to You дань уважения Джону Колтрейну в честь столетия легенды джаза. Знаменитый саксофонист и его квартет в составе пианиста Джои Кальдераццо, басиста Эрика Ревиса и барабанщика Джастина Фолкнера вместе потрясающей певицей Дайаной Ривз предлагают потрясающие новые интерпретации шести стандартов, которые появились на альбоме 1963 года John Coltrane and Johnny Hartman, а также дополнительные инструментальные исполнения композиций из репертуара Колтрейна.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0199957792363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Branford Marsalis, Dianne Reeves
Альбом (сингл)
Dedicated To You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Autumn Serenade, Dedicated To You, Big Nick, You Are Too Beautiful, Lush Life, 26-2, My One and Only, They Say It's Wonderful, Central Park West, Say It (Over and Over Again), Nancy (With the Laughing Face), Big Nick (Trio)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 100-летия со дня рождения Джона Колтрейна Брэнфорд Марсалис, его квартет и певица Дайан Ривз исполняют все песни из классического альбома «John Coltrane & Johnny Hartman», создавая свежую уникальную дань уважения легендарному музыканту. В качестве бонуса Марсалис также блистает в шести дополнительных инструментальных композициях Колтрейна. Издание на виниле Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз отдают альбомом Dedicated to You дань уважения Джону Колтрейну в честь столетия легенды джаза. Знаменитый саксофонист и его квартет в составе пианиста Джои Кальдераццо, басиста Эрика Ревиса и барабанщика Джастина Фолкнера вместе потрясающей певицей Дайаной Ривз предлагают потрясающие новые интерпретации шести стандартов, которые появились на альбоме 1963 года John Coltrane and Johnny Hartman, а также дополнительные инструментальные исполнения композиций из репертуара Колтрейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Branford Marsalis, Dianne Reeves - Dedicated To You (0199957792363) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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