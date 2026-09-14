Dream Theater - Black Cloud & Silver Linings (Clear) (603497807734) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Black Cloud & Silver Linings
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737225
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497807734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Black Cloud & Silver Linings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Nightmare to Remember, A Rite of Passage, The Shattered Fortress, Wither, The Best of Times, The Count of Tuscany
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Black Cloud & Silver Linings (Clear) (603497807734) виниловая пластинка
«Black Clouds & Silver Linings» — десятый студийный альбом Dream Theater, выпущенный 23 июня 2009 года на лейбле Roadrunner Records. Это был последний альбом с участием барабанщика и одного из основателей группы Майка Портного до его возвращения для выпуска альбома «Parasomnia» в 2025 году. Ограниченное издание на двух виниловых пластинках (2LP) на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497807734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Black Cloud & Silver Linings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Nightmare to Remember, A Rite of Passage, The Shattered Fortress, Wither, The Best of Times, The Count of Tuscany
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Black Clouds & Silver Linings» — десятый студийный альбом Dream Theater, выпущенный 23 июня 2009 года на лейбле Roadrunner Records. Это был последний альбом с участием барабанщика и одного из основателей группы Майка Портного до его возвращения для выпуска альбома «Parasomnia» в 2025 году. Ограниченное издание на двух виниловых пластинках (2LP) на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Dream Theater - Black Cloud & Silver Linings (Clear) (603497807734) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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