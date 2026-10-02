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George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка

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George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 1
George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 2
George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 3
George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 4
George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 1
  • George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 2
  • George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 3
  • George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 4
  • George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Manhattan, Big City Blues, Manhatta-Rico, East Side Medley, B2a Autumn In York, B2b How About You, A Helluva Town

Отзывы о товаре George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Manhattan, Big City Blues, Manhatta-Rico, East Side Medley, B2a Autumn In York, B2b How About You, A Helluva Town
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Russell - New York, N.Y. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120935) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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