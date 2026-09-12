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Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка

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Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 1
Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 2
Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Latin Kick
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 1
  • Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 2
  • Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699199
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072616790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Latin Kick
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invitation, Lover, Come Back To Me, September Song, Mine, I Love Paris Tropicville, Moonlight In Vermont, Bye Bye Blues, Manuels Mambo, All The Things You Are, Blues From Havana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invitation, Lover, Come Back To Me, September Song, Mine, I Love Paris Tropicville, Moonlight In Vermont, Bye Bye Blues, Manuels Mambo, All The Things You Are, Blues From Havana

Отзывы о товаре Cal Tjader - Latin Kick (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072616790) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072616790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Latin Kick
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invitation, Lover, Come Back To Me, September Song, Mine, I Love Paris Tropicville, Moonlight In Vermont, Bye Bye Blues, Manuels Mambo, All The Things You Are, Blues From Havana
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invitation, Lover, Come Back To Me, September Song, Mine, I Love Paris Tropicville, Moonlight In Vermont, Bye Bye Blues, Manuels Mambo, All The Things You Are, Blues From Havana
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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