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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343)

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Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 1
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 2
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 3
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 4
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Revep
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 1
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 2
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 3
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 4
  • Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 
В наличии
Код товара: 755013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343)
4 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Revep
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Siisx, Mur, ax Mr. L, City Radieuse, Veru 1, Veru 2
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343)

Revep — это третий совместный альбом японского композитора Рюичи Сакамото и немецкого исполнителя электронной музыки Карстена Николаи. Этот EP продолжает серию под названием Virus Series. EP был выпущен в мае 2006 года на лейбле Raster-Noton. Ремастированное издание на виниле в гейтфолде.

Отзывы о товаре Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343)




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[5057805569343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Revep
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Siisx, Mur, ax Mr. L, City Radieuse, Veru 1, Veru 2
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Revep — это третий совместный альбом японского композитора Рюичи Сакамото и немецкого исполнителя электронной музыки Карстена Николаи. Этот EP продолжает серию под названием Virus Series. EP был выпущен в мае 2006 года на лейбле Raster-Noton. Ремастированное издание на виниле в гейтфолде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto, Ryuichi Sakamoto - Revep (5057805569343) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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